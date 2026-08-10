Apple envisagerait toutes sortes de formes et de tailles pour l’avenir de sa gamme, allant de montres à écran rond à des accessoires de fitness entièrement dépourvus d’affichage.

Le constructeur réfléchirait ainsi à adopter des écrans ronds, comme les Samsung Galaxy Watch ou encore les Google Pixel Watch. Le format, plus proche d’une montre traditionnelle, pourrait convaincre les amateurs d’horlogerie encore réfractaires à arborer une montre carrée et ressemblant davantage à un objet technologique au poignet.

Apple songerait aussi à la fabrication de bracelets connectés sans écran. Une nouvelle tendance incarnée par Whoop, et reprise depuis par plusieurs concurrents comme Google avec son Fitbit Air, ou encore Garmin et son bracelet Cirqa. Elle ne s’interdit pas également de plancher sur des anneaux connectés, un nouveau segment encore peu populaire chez les utilisateurs.

Cette refonte matérielle s’accompagnerait également d’un chantier logiciel, avec une volonté affichée de pousser l’application Santé vers une approche davantage centrée sur l’intelligence artificielle. Aujourd’hui Santé est une liste de données sans contextualisation, et fait pâle figure face à un Bevel, qui utilise ces informations et les traite à l’aide de l’IA pour offrir un vrai tableau de bord à l'’utilisateur.

Il convient toutefois de tempérer l’enthousiasme : rien ne serait proche d'une commercialisation, et Apple n’aurait même pas encore arrêté de direction concrète sur ce projet. Tout changement radical resterait donc éloigné de plusieurs années, le temps que ces pistes explorées en interne se transforment, ou non, en produits réels.