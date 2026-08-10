Apple envisagerait de repenser entièrement le concept de l’Apple Watch, avec notamment des écrans ronds et des accessoires de fitness totalement dépourvus d’écran. Une réponse à la pression grandissante d’appareils comme l’Oura Ring.
Depuis son lancement en 2015, l’Apple Watch a toujours conservé la même identité visuelle : un boîtier rectangulaire aux coins arrondis, décliné en plusieurs tailles au fil des générations. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette continuité pourrait bien toucher à sa fin. Face à une concurrence de plus en plus affirmée venue d’appareils de fitness sans écran comme l’Oura Ring, Apple retournerait à la planche à dessin pour repenser en profondeur le concept même de sa montre connectée.
L’Apple Watch pourrait vivre sa révolution avec l’adoption d’un écran rond
Apple envisagerait toutes sortes de formes et de tailles pour l’avenir de sa gamme, allant de montres à écran rond à des accessoires de fitness entièrement dépourvus d’affichage.
Le constructeur réfléchirait ainsi à adopter des écrans ronds, comme les Samsung Galaxy Watch ou encore les Google Pixel Watch. Le format, plus proche d’une montre traditionnelle, pourrait convaincre les amateurs d’horlogerie encore réfractaires à arborer une montre carrée et ressemblant davantage à un objet technologique au poignet.
Apple songerait aussi à la fabrication de bracelets connectés sans écran. Une nouvelle tendance incarnée par Whoop, et reprise depuis par plusieurs concurrents comme Google avec son Fitbit Air, ou encore Garmin et son bracelet Cirqa. Elle ne s’interdit pas également de plancher sur des anneaux connectés, un nouveau segment encore peu populaire chez les utilisateurs.
Cette refonte matérielle s’accompagnerait également d’un chantier logiciel, avec une volonté affichée de pousser l’application Santé vers une approche davantage centrée sur l’intelligence artificielle. Aujourd’hui Santé est une liste de données sans contextualisation, et fait pâle figure face à un Bevel, qui utilise ces informations et les traite à l’aide de l’IA pour offrir un vrai tableau de bord à l'’utilisateur.
Il convient toutefois de tempérer l’enthousiasme : rien ne serait proche d'une commercialisation, et Apple n’aurait même pas encore arrêté de direction concrète sur ce projet. Tout changement radical resterait donc éloigné de plusieurs années, le temps que ces pistes explorées en interne se transforment, ou non, en produits réels.
Une rentrée plus classique avant la rupture annoncée
En attendant cette hypothétique révolution, Apple s’apprête à dévoiler cet automne des modèles bien plus conventionnels : l’Apple Watch Series 12 et l'Apple Watch Ultra 4. Ces nouvelles versions embarqueraient des processeurs renouvelés, quelques nouveaux coloris et des fonctionnalités de suivi sportif améliorées, dans la continuité directe des générations précédentes. Rien de bien marquant, les deux modèles devraient rester dans les pas de leurs prédécesseurs.
Ces montres connectées devraient être présentées lors de l’événement annuel de rentrée d’Apple en septembre, aux côtés de l’iPhone 18 Pro et du tout premier iPhone pliant, potentiellement commercialisé sous le nom d’iPhone Ultra. Un calendrier qui illustre bien la stratégie actuelle de la marque : consolider l’existant à court terme, tout en explorant en coulisses des ruptures bien plus profondes pour les années à venir.
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