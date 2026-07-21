Le mois dernier, Apple a annoncé des augmentations atteignant jusqu’à 50 % sur certains produits, avec des surcoûts particulièrement marqués pour les options de mémoire et de stockage, dont les prix ont parfois doublé. La société avait alors indiqué "travailler sans relâche" pour trouver des solutions, tout en reconnaissant que ces ajustements n’étaient "pas une bonne nouvelle" pour les consommateurs.