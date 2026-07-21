Après l'appareil photo et la RAM, un nouvel élément pourrait rendre l'iPhone 18 plus cher. En cause, le fabricant de puces TSMC, qui prévoit une augmentation générale du prix de ses puces.
Apple, qui a déjà augmenté les prix de la plupart de ses produits en invoquant une hausse significative des tarifs de la mémoire RAM, pourrait pousser le vice encore plus loin dès 2027, poussant les augmentations aux smartphones, jusqu'ici épargnés. En effet, TSMC, principal fournisseur de puces pour Apple, prévoit d'augmenter ses tarifs de fabrication à compter de 2027.
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Des hausses de prix déjà appliquées
Le mois dernier, Apple a annoncé des augmentations atteignant jusqu’à 50 % sur certains produits, avec des surcoûts particulièrement marqués pour les options de mémoire et de stockage, dont les prix ont parfois doublé. La société avait alors indiqué "travailler sans relâche" pour trouver des solutions, tout en reconnaissant que ces ajustements n’étaient "pas une bonne nouvelle" pour les consommateurs.
Si les hausses tarifaires impactent toutefois les ordinateurs de la marque à la pomme, ainsi que quelques autres appareils, l'iPhone n'a pas été touché. Pas encore. En effet, les augmentations tarifaires seraient réservées à l'iPhone 18, avec un appareil photo nettement plus cher notamment.
TSMC augmentera ses tarifs en 2027
Selon des sources citées par Nikkei Asia, TSMC prévoit d’augmenter ses prix pour la production de puces sur la quasi-totalité de sa production. Cette hausse, qui pourrait atteindre 10 %, vise à couvrir l’augmentation des coûts des matériaux, des équipements de fabrication et de la construction de nouvelles usines à l’étranger.
Les négociations avec les clients, dont Apple, seraient déjà finalisées, avec des majorations comprises entre 5 % et 10 %. Par ailleurs, TSMC envisage d’appliquer une augmentation pouvant aller jusqu’à 15 % en cas de commandes dépassant les prévisions initiales des clients. Une mesure qui pourrait concerner Apple si la demande pour un nouveau produit s’avérait plus forte que prévu. On pense notamment à un iPhone 18e.
Interrogé par Nikkei Asia, TSMC a refusé de commenter ces informations, se contentant d’indiquer qu’il travaillait "en étroite collaboration" avec ses clients pour "mettre en avant la valeur de ses services".
De nouvelles usines à foison ?
Le fabricant a par ailleurs évoqué récemment la possibilité de construire jusqu’à douze usines en Arizona (États-Unis), bien que ce projet suscite des réserves quant à sa faisabilité.
Cette nouvelle hausse des coûts de production chez TSMC pourrait contraindre Apple à répercuter une partie de ces surcoûts sur les prix de ses produits, alors que les consommateurs anticipent déjà des tarifs en hausse pour les prochains iPhone, dont le lancement est attendu en septembre.