Alors que les inquiétudes autour du prix des futurs smartphones haut de gamme d’Apple se multiplient depuis plusieurs semaines, de nouvelles estimations viennent tempérer les scénarios les plus alarmistes. Les premiers éléments avancés par certains analystes suggèrent une augmentation plus limitée que ce qui avait récemment été envisagé.
Hier encore, nous évoquions sur Clubic la possibilité d'une forte hausse du prix de l'iPhone 18 Pro en raison de la flambée du coût de la RAM. Cette perspective semblait d'autant plus crédible que Tim Cook a récemment confirmé que des augmentations tarifaires étaient désormais inévitables pour les produits Apple. Mais un nouveau rapport publié par J.P. Morgan laisse entrevoir un scénario nettement moins sévère pour les futurs modèles Pro.
iPhone 18 Pro : une hausse des prix attendue, mais loin des pires prévisions ?
La question du prix des nouveaux iPhone revient chaque année au centre des discussions avant leur lancement. Jusqu'à récemment, plusieurs observateurs du secteur estimaient que l'iPhone 18 Pro conserverait un positionnement tarifaire proche de celui de la génération actuelle.
La situation a toutefois changé après les déclarations de Tim Cook au Wall Street Journal. Le dirigeant d'Apple a reconnu que l'entreprise ne pouvait plus absorber seule l'augmentation des coûts de certains composants. « Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables. Nous faisons de notre mieux pour atténuer les fortes augmentations qui nous sont répercutées et nous avons essayé de protéger nos clients, mais la situation n'est plus tenable », a-t-il expliqué.
À la suite de ces propos, certains calculs relayés par le Wall Street Journal ont laissé entrevoir un prix de départ pouvant atteindre 1 399 dollars pour l'iPhone 18 Pro, contre 1 099 dollars pour l'iPhone 17 Pro.
Une hausse de prix finalement plus contenue selon une grande banque américaine
Les nouvelles prévisions de J.P. Morgan apparaissent toutefois beaucoup moins alarmantes. D'après l'établissement financier, Apple pourrait finalement relever les tarifs de sa gamme iPhone 18 Pro de « seulement » 50 à 100 dollars.
Bien qu'une telle évolution resterait certes supérieure aux attentes initiales de plusieurs analystes, elle serait très éloignée des estimations les plus élevées apparues ces derniers jours. Cette projection rejoint également certaines analyses précédentes qui anticipaient un maintien du prix du modèle de base ou des ajustements concentrés sur les versions dotées de capacités de stockage plus importantes.
Quoi qu'il en soit, ces nouvelles estimations ne remettent pas en cause le fait qu'une hausse semble désormais acquise. Elles suggèrent simplement que son ampleur pourrait être plus limitée que ce que les déclarations du patron d'Apple avaient laissé craindre.