La question du prix des nouveaux iPhone revient chaque année au centre des discussions avant leur lancement. Jusqu'à récemment, plusieurs observateurs du secteur estimaient que l'iPhone 18 Pro conserverait un positionnement tarifaire proche de celui de la génération actuelle.

La situation a toutefois changé après les déclarations de Tim Cook au Wall Street Journal. Le dirigeant d'Apple a reconnu que l'entreprise ne pouvait plus absorber seule l'augmentation des coûts de certains composants. « Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables. Nous faisons de notre mieux pour atténuer les fortes augmentations qui nous sont répercutées et nous avons essayé de protéger nos clients, mais la situation n'est plus tenable », a-t-il expliqué.

À la suite de ces propos, certains calculs relayés par le Wall Street Journal ont laissé entrevoir un prix de départ pouvant atteindre 1 399 dollars pour l'iPhone 18 Pro, contre 1 099 dollars pour l'iPhone 17 Pro.