Les analystes anticipent une augmentation significative du tarif des prochains iPhone haut de gamme d'Apple, attendus en septembre.
Les iPhone 18 Pro et Pro Max devraient être présentés en septembre prochain, et les premières estimations concernant leur prix font déjà grand bruit. Le contexte est posé par Tim Cook lui-même, le PDG d'Apple a reconnu publiquement que l'entreprise n'était plus en mesure de protéger ses clients des hausses de prix, sans toutefois préciser quels modèles seraient concernés ni dans quelle mesure.
Une hausse d'au moins 200 dollars
D'après les estimations relayées notamment par le Wall Street Journal, l'iPhone 18 Pro pourrait débuter à partir de 1 299 dollars, contre 999 dollars pour l'iPhone 17 Pro lors de son lancement. Cela représenterait déjà une augmentation de 300 dollars par rapport au modèle actuel.
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Mais ce chiffre ne tient pas compte de tous les facteurs. Les analystes soulignent que le nouveau système de caméra embarqué, qui intégrerait une ouverture de diaphragme variable selon les rumeurs en circulation, coûterait environ 50 % de plus à produire que celui de l'iPhone 17 Pro. En intégrant ce surcoût, le prix de départ pourrait grimper jusqu'à 1 399 dollars.
Le nouvel appareil photo pourrait coûter cher
L'appareil photo est au cœur des préoccupations tarifaires. Si la fonctionnalité d'ouverture variable se confirme, il s'agirait d'une évolution technique notable pour un smartphone, mais elle aurait un coût de fabrication non négligeable, répercuté sur le prix final.
Pour l'heure, Apple n'a fait aucune annonce officielle concernant les prix ou les caractéristiques de l'iPhone 18 Pro et Pro Max. Les chiffres qui circulent restent des projections basées sur des analyses de coûts et des informations issues de sources industrielles, et doivent donc être considérés avec prudence.
La présentation officielle, attendue à l'automne 2026, apportera les réponses définitives.