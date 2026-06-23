Arpenin

Après la crise des GPU, la pénurie de RAM, la taxe esthétique du RGB et le racket des abonnements mensuels, voici la nouvelle fable industrielle pour tondre la clientèle en douceur. L’objectif ? Activer le levier de la FOMO pour préparer psychologiquement les esprits : « Si vous voulez rester dans le coup, il faudra en payer le prix ». Pas question, bien sûr, que les géants de la tech rognent de 1% sur leurs marges insolentes pour absorber les coûts.

Je me demande sincèrement jusqu’où les gens vont accepter de suivre. Combien de micro-crédits et d’endettements à la chaîne faudra-t-il contracter juste pour s’épargner le sentiment de « déclassement social » sur un coin de table ? Le comble de l’ironie, c’est que pour cet iPhone 18, le consommateur européen paiera le prix fort pour un produit amputé de ses innovations majeures, Apple préférant punir l’Europe et boycotter le DMA plutôt que de jouer selon les règles de la concurrence.