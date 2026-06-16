Avec l’iPhone 17 Pro, Apple avait abandonné le titane utilisé sur ses modèles Pro pendant les deux années précédentes. La marque était revenue à une conception monobloc en aluminium anodisé. Très vite après le lancement, des retours d’utilisateurs avaient pointé des marques visibles sur certains exemplaires, en particulier sur les versions Dark Blue et Cosmic Orange.

Fixed Focus Digital avait déjà évoqué ces plaintes à propos de l’iPhone 17 Pro. Selon lui, la firme de Cupertino considérerait souvent ces traces comme une caractéristique propre à l’alliage d’aluminium et comme une usure normale, ce qui limiterait les possibilités de prise en charge. Le même informateur affirme désormais que l’iPhone 18 Pro continuerait à utiliser cette approche de conception, en dépit des critiques formulées sur la durabilité du précédent modèle.

Sur YouTube, JerryRigEverything avait relevé que la majeure partie de la coque anodisée résistait correctement aux objets du quotidien, comme des clés ou des pièces. Le point faible se situerait plutôt au niveau du plateau photo, dont les bords surélevés et non chanfreinés se rayeraient et s’écailleraient plus facilement.