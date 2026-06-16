L’iPhone 18 Pro pourrait déjà traîner un défaut connu avant même son lancement. Un leaker réputé affirme que les futurs coloris risquent de souffrir des mêmes problèmes de peinture que l’iPhone 17 Pro.
Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour de l’iPhone 18 Pro commencent à se préciser, notamment sur le design et les finitions. Selon Fixed Focus Digital, Apple conserverait une structure en alliage d’aluminium, un choix souvent présenté comme efficace pour la dissipation thermique. Ce matériau pourrait toutefois encore soulever des questions sur la tenue de certaines couleurs, comme cela avait été le cas avec la finition Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro l’an dernier.
iPhone 18 Pro : le châssis en aluminium pourrait encore poser problème
Avec l’iPhone 17 Pro, Apple avait abandonné le titane utilisé sur ses modèles Pro pendant les deux années précédentes. La marque était revenue à une conception monobloc en aluminium anodisé. Très vite après le lancement, des retours d’utilisateurs avaient pointé des marques visibles sur certains exemplaires, en particulier sur les versions Dark Blue et Cosmic Orange.
Fixed Focus Digital avait déjà évoqué ces plaintes à propos de l’iPhone 17 Pro. Selon lui, la firme de Cupertino considérerait souvent ces traces comme une caractéristique propre à l’alliage d’aluminium et comme une usure normale, ce qui limiterait les possibilités de prise en charge. Le même informateur affirme désormais que l’iPhone 18 Pro continuerait à utiliser cette approche de conception, en dépit des critiques formulées sur la durabilité du précédent modèle.
Sur YouTube, JerryRigEverything avait relevé que la majeure partie de la coque anodisée résistait correctement aux objets du quotidien, comme des clés ou des pièces. Le point faible se situerait plutôt au niveau du plateau photo, dont les bords surélevés et non chanfreinés se rayeraient et s’écailleraient plus facilement.
Les nouveaux coloris de l'iPhone 18 Pro déjà pointés du doigt pour leur durabilité
Si vous êtes passés à côté, les rumeurs évoquent quatre finitions pour les iPhone 18 Pro : Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray et Silver. La couleur Dark Cherry serait présentée comme la principale nouveauté, avec un rouge profond a priori plus discret que le Cosmic Orange proposé l’an dernier. En effet, Apple ne proposerait pas de version noire pour la deuxième année consécutive. La déclinaison Dark Gray pourrait toutefois s’en approcher, selon les informations actuellement relayées sur la Toile.
Le mois suivant le lancement de l’iPhone 17 Pro, plusieurs propriétaires avaient signalé un changement de teinte, avec un cadre en aluminium et un plateau photo tirant vers le rose doré ou le rose. Dans certains cas, le service d'assistance d'Apple aurait procédé à des remplacements d’appareils.
Pour rappel, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont attendus en septembre prochain. Ils devraient être annoncés aux côtés du premier iPhone pliant, dont le lancement pourrait finalement être retardé. De son côté, l'iPhone 18 devra lui aussi sagement patienter puisque sa commercialisation est attendue pour le printemps 2027.