Le Google Fitbit Air n’est pas seulement un nouveau bracelet connecté. C’est une étape dans la stratégie santé de Google, qui transforme doucement Fitbit en ce que Nest est devenu pour la maison connectée : une gamme estampillée Google, pensée pour s’intégrer à un écosystème plus large. Ce tracker sans écran, conçu pour se faire oublier au poignet, est le premier produit à porter cette ambition à l’opposé de la Pixel Watch, qui elle, affiche tout.

La vraie nouveauté est logicielle : un coach IA propulsé par Gemini analyse vos données et adapte ses conseils en temps réel. La promesse rappelle Whoop, la référence du bracelet connecté sans écran couplé à un abonnement. Sauf que Google divise le prix par deux. Suffisant pour lui confier vos données de santé au quotidien ?