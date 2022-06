Test Garmin Vivosmart 5 : un bracelet connecté à l’ancienne, efficace mais trop cher pour son propre bien

Si l'on connaît la marque américaine avant tout au travers de ses smartwatches, elle possède aussi une certaine expérience dans le domaine des traqueurs sport. Plus simples d’accès que les Fenix, Venu et autres, les Vivosmart visent le grand public qui désire avant tout une solution de suivi de santé discrète et relativement abordable.

Le mot « abordable » doit cependant être pris avec des pincettes. Le Vivosmart 5 reste un bracelet connecté plutôt cher, avec un prix officiel de 149 euros. C’est bien plus que le célèbre Mi Band 7, ou même l’étrange Huawei Band 6, mélange de montre et de traqueur. Dans l’absolu, le nouveau bracelet Garmin reste relativement peu onéreux, si on le compare aux autres produits du catalogue américain.

Cette nouvelle itération reste d’ailleurs dans les clous, sans évolutions majeures à signaler. L’écran a grandi par rapport à l’ancien modèle, mais demeure sur une dalle OLED monochrome. Il n’y a pas non plus de GPS intégré au Vivosmart 5. En revanche, les outils sport de Garmin sont bien au rendez-vous et profitent d’une interface que le constructeur veut plus simple d’accès. Après plusieurs jours de prise en main, il est temps de vous livrer notre avis sur ce bracelet connecté.