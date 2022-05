Test Polar Pacer Pro : le top des montres sport pour la course à pied ?

Tout comme Suunto, Polar tend à uniformiser l’expérience logicielle de ses montres connectées sport. Ainsi, la plupart des fonctionnalités se retrouvent d’un modèle à l’autre. La nouvelle smartwatch est donc très semblable à la Vantage M2 de même prix.

La Pacer Pro semble néanmoins plus intéressante sur le papier, en particulier avec l’adoption d’un nouveau processeur plus rapide et l’emport de plus de mémoire vive. La belle passe ainsi à 5 Mo de RAM et une fréquence maximale de 192 MHz.Ne vous fiez pas à ces chiffres sortis d’une autre époque : la montre finlandaise est bien plus véloce que ses ainées. Mais nous en reparlerons en détail plus loin dans ce test.

Autre atout par rapport à la Vantage M2 : l’emport d’un baromètre. Ce dernier ne se destine pas à la navigation et au calcul d’altitude. Il est avant tout voué à calculer la puissance de course à pied. C’est une métrique unique à ce niveau de prix et rarement répandue, même sur des sportwatches plus onéreuses.

En dehors de ces promesses de meilleures performances, on ne peut que déplorer l’absence de capteur SpO2. Tout comme Suunto, Polar semble montrer une certaine réticence à adopter cette métrique pourtant fort répandue…