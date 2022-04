Polar Pacer et Pacer Pro : que nous réservent les nouvelles montres sport de la marque finlandaise ?

Physiquement identique, hormis pour l’attache des bracelets, à sa petite sœur davantage entrée de gamme, la Pacer Pro de Polar se veut plus évoluée. Elle embarque ainsi le nouveau processeur de la marque et ajoute comme capteur un baromètre qui permet entre autres de calculer la puissance de course à pied directement au poignet. La belle propose aussi la navigation turn-by-turn. En revanche, on déplore l’absence d’un capteur de SpO2, mais la marque finlandaise n’a pas encore adopté cette technologie sur ses smartwatches sport.