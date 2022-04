Test Suunto 5 Peak : changement de design mais pas de fonctionnalités pour la montre finlandaise

Le changement majeur entre la série 5 et la nouvelle 5 Peak réside dans le design. Adieu le boitier très épais et le bracelet inamovible : cette année, Suunto fait dans l’élégance. C’est d’ailleurs la seule différence marquante avec l’ancienne génération, le reste de la montre ne semblant pas évoluer.

On déplore donc l’absence de capteur de SpO 2 , pourtant devenu un standard même en entrée de gamme. Il n’y a pas non plus de d’altimètre barométrique, ce qui est aussi largement répandu sur les montres cardio GPS milieu de gamme.

On vous rassure, l’essentiel est quand même là : capteur cardiaque optique, GPS et profils sportifs à foison. La Suunto 5 Peak profite même du lecteur de musique et des mises à jour sans-fil disponibles sur la série 9 Peak.