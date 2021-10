Polar dévoile sa montre cardio GPS Grit X Pro (et elle est magnifique !)

Mais ce n’est pas tant le design qui séduit sur la Grit X Pro. Cette montre connectée vient surtout gommer un des gros défauts de ses ancêtres : l’absence d’un vrai système de navigation. Grâce à l’emport de capteurs ABC, la smartwatch finlandaise est en mesure d’afficher des tableaux de bord regroupant de nombreuses informations comme la pression atmosphérique, l’orientation ou les heures de lever/coucher du soleil. Ajoutez à ça la navigation turn by turn via Komoot, une fonction Track Back et vous aurez de quoi parcourir les sentiers battus sans risquer de vous égarer. Bien entendu, le calcul des dénivelés Hill Splitter est toujours de la partie.

En dehors de cette – grosse – nouveauté, la Grit X Pro reprend la plupart des fonctionnalités de la Grit X de 2020 : indicateur de ravitaillement Fuel Wise, charge d’entraînement et récupération, puissance de course, tests physiques de même que le contrôleur de musique lancé avec la Vantage V2. Côté autonomie, Polar nous promet de 40 à 100 heures d’utilisation en mode GPS et sept jours en mode connecté.

La montre Polar Grit X Pro est commercialisée à partir de 499 €, soit le même prix que la Vantage V2. Une version Titan avec boitier en titane est aussi de la partie et vendue au prix de 599 €. Le modèle Titan est annoncé comme 12 % plus léger que le modèle classique.