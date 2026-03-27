Depuis des années, les rumeurs l'espoir d'un design radicalement différent pour la montre connectée d'Apple. Les dernières informations émanant de sources proches du dossier viennent pourtant doucher les attentes des plus impatients autour de l'Apple Watch.
Mark Gurman a récemment répondu aux questions des internautes lors d’un échange en direct organisé par Bloomberg. Interrogé sur les projets à venir d’Apple, le journaliste a notamment évoqué l’avenir de l’Apple Watch, avec des éléments qui pourraient décevoir ceux qui attendaient un changement en profondeur.
Pas de nouveau design pour l’Apple Watch cette année
La question d’une refonte pour l'Apple Watch se pose depuis déjà plusieurs années. Selon Mark Gurman, journaliste bien informé de Bloomberg, aucun bouleversement de design n’est envisagé pour la prochaine génération attendue cette année. Au fil du temps, plusieurs pistes ont pourtant circulé sur la Toile. Certains évoquaient une « Apple Watch X » entièrement repensée, tandis que d’autres imaginaient un système inédit de bracelets magnétiques. Mais, jusqu’ici, aucune de ces hypothèses ne s’est concrétisée. Tout laisse à penser qu'aucun changement du design n'est actuellement à l’ordre du jour. De quoi donc, forcément, refroidir les attentes des amateurs de la Pomme
D’année en année, la montre d'Apple évolue sans jamais véritablement se transformer en profondeur. De quoi laisser sur leur faim ceux qui espéraient un vrai renouveau, même si cette manière de faire reste désormais typique du géant de Cupertino.
Apple Watch Ultra mise à part, peu de changements en vue
Il existe néanmoins des exceptions dans l’histoire récente de la gamme. Le lancement de l’Apple Watch Ultra en 2022 avait en effet introduit un design différent, plus robuste et orienté vers les usages intensifs. Cependant, depuis la sortie de cette itération premium, les ajustements sont restés, disons-le, relativement modestes.
Les modèles standards n’ont quant à eux pas connu de refonte majeure depuis plusieurs générations. Chaque année, les évolutions portent davantage sur les performances, les fonctionnalités ou les capteurs que sur l’apparence globale. Une orientation qui semble à présent se confirmer pour les prochaines itérations.
D’après les informations disponibles à l'heure où nous rédigeons ces lignes, un changement plus marqué ne serait pas attendu avant plusieurs années. Ceux qui espéraient une révolution de l'Apple Watch dès maintenant devront donc revoir leurs attentes, au risque d’être déçus.