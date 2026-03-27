La question d’une refonte pour l'Apple Watch se pose depuis déjà plusieurs années. Selon Mark Gurman, journaliste bien informé de Bloomberg, aucun bouleversement de design n’est envisagé pour la prochaine génération attendue cette année. Au fil du temps, plusieurs pistes ont pourtant circulé sur la Toile. Certains évoquaient une « Apple Watch X » entièrement repensée, tandis que d’autres imaginaient un système inédit de bracelets magnétiques. Mais, jusqu’ici, aucune de ces hypothèses ne s’est concrétisée. Tout laisse à penser qu'aucun changement du design n'est actuellement à l’ordre du jour. De quoi donc, forcément, refroidir les attentes des amateurs de la Pomme

D’année en année, la montre d'Apple évolue sans jamais véritablement se transformer en profondeur. De quoi laisser sur leur faim ceux qui espéraient un vrai renouveau, même si cette manière de faire reste désormais typique du géant de Cupertino.