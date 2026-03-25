Apple propose deux mises à jour distinctes : watchOS 5.3.10 pour les Apple Watch Series 1 à Series 4, et watchOS 8.8.2 pour les modèles plus récents jusqu’à la Series 7 et la première Apple Watch SE. Ces versions ne cherchent pas à ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais à mettre à jour un certificat de sécurité essentiel au bon fonctionnement de certains services.

Sans cette mise à jour, des fonctions comme l’activation de l’appareil, iMessage ou FaceTime pourraient cesser de fonctionner après janvier 2027, date d’expiration du certificat actuel.

Apple ne détaille pas davantage les implications techniques, mais ce type de certificat est indispensable pour sécuriser les communications et authentifier les appareils sur ses services.

Cette mise à jour concerne donc directement les utilisateurs d’anciens modèles qui ne reçoivent plus les dernières versions de watchOS. À noter que certaines montres, comme les Series 1 et 2, restent limitées à des versions très anciennes du système, notamment lorsqu’elles sont associées à de vieux iPhone.

En clair, même sans nouvelles fonctionnalités, cette mise à jour est essentielle pour prolonger la durée de vie de ces appareils. Si vous voulez les garder encore quelques années, nous vous invitons donc vivement à les installer dès à présent sur vos montres.