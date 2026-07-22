Le GPS de la Galaxy Watch Ultra 2 fait clairement partie des points forts du produit. L’accroche du signal est quasi immédiate (trois secondes suffisent à la montre pour obtenir la position) et la précision constatée sur mes parcours de course et de randonnée est très bonne, comparable à ce que proposent les références premium du marché. Le tracé respecte fidèlement l’itinéraire, sans décrochage. J’ai principalement couru et marché dans des zones peu denses, dans les champs de l’Artois, loin des environnements urbains où le signal se perd bien plus facilement entre les immeubles. Sur terrain ouvert, en tout cas, le GPS n’a jamais fait défaut.

La Galaxy Watch Ultra 2 permet le suivi de dizaines de sports divers et variés, et propose aussi des cours en vidéo en partenariat avec iFit. Pour les francophones, l'expérience n'est pas optimale, les vidéos étant simplement sous-titrées en français. Difficile de faire de l'exercice sur un tapis et de regarder l'écran en même temps.

Même constat pour la fréquence cardiaque. Le chiffre est cohérent avec celui de mon Apple Watch portée en parallèle, avec une mise à jour quasi instantanée de la FC pendant l’effort, ce qui n’est pas toujours le cas sur ce type d’appareil. Une fois la séance terminée, les données sont complètes : un résumé rapide s’affiche directement au poignet, avec les métriques essentielles, puis un suivi bien plus détaillé prend le relais dans l’application. J’ai constaté le même sérieux sur des exercices de marche, avec un suivi tout aussi fiable.