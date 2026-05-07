Sur le papier, la Watch Fit 5 Pro a tout d'une grande. Dans la réalité, Huawei signe une montre connectée qui tient ses promesses, à une ou deux réserves près.
- Suivi sport et santé parmi les meilleurs du marché
- Autonomie exemplaire, jusqu'à une semaine
- Qualité de fabrication soignée, finition premium
- Interface intuitive et application Huawei Santé bien pensée
- GPS double-bande précis et réactif
- Écosystème applicatif limité, sans Google
- Chargeur propriétaire USB-A en 2025
- Fonctions santé trop éparpillées en applications distinctes
- Capteur de luminosité un peu lent à la réaction
- Tarif en légère hausse par rapport au modèle précédent
Huawei n'est plus un challenger dans le secteur des montres connectées. Le constructeur chinois s'est arrogé la première place sur ce marché, devant les mastodontes Apple et Samsung. Pour ce faire, Huawei a diversifié ses gammes avec ses Watch GT, plus urbaines et performantes, la toute récente GT Runner 2, et la gamme Watch Fit qui nous intéresse aujourd'hui.
Ce qui n'était qu'un bracelet connecté il y a quelques années est aujourd'hui une montre à part entière, capable de tenir tête aux meilleures sur le plan matériel. La Watch Fit 4 Pro nous avait déjà convaincus l'année dernière. Sa remplaçante, la Watch Fit 5 Pro, ne m'a pourtant pas suscité un grand enthousiasme à sa présentation. C'est au poignet, après plusieurs jours de port, qu'elle a fini par s'imposer.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Une montre qui joue dans la cour des grands
À première vue, on pourrait penser que Huawei n'a pas fait beaucoup d'efforts avec cette Watch Fit 5 Pro et a repris le design de l'an dernier. Après tout, Apple s'est fait une spécialité de recycler de vieux designs qui marchent sur de longues périodes. Pourtant, les équipes du constructeur sont repassées sur la planche à dessin pour proposer un produit légèrement différent.
Le format de la Watch Fit 5 Pro reste carré, mais l'écran s'élargit un peu avec une dalle de 1,92 pouce, contre 1,82 pouce pour le modèle de l'an passé. C'est difficile à percevoir au premier coup d'œil, mais les bordures d'écran ont été légèrement réduites au passage pour augmenter la surface d'affichage, sans alourdir le design de la montre.
La dalle AMOLED LTPO offre une luminosité maximale de 3 000 nits, et ne m'a jamais posé de problème pour lire les informations lors d'une course en plein soleil. Le capteur de luminosité semble toutefois un peu lent en cas de forte variation de la lumière environnante, et il faut souvent attendre plusieurs secondes avant que le niveau ne s'adapte. L'écran propose enfin un mode always-on, non activé par défaut.
Le vrai petit plus de cette cinquième version, c'est l'emploi d'une dalle 2,5D, légèrement courbe, qui rapproche la Watch Fit 5 Pro d'une vraie montre connectée. On notera au passage une ressemblance certaine avec l'Apple Watch, probablement l'inspiration inavouée de Huawei. L'appareil est sobre et peut s'adapter à toutes les occasions et à tous les looks.
La montre jouit d'une excellente qualité de fabrication. Le boîtier est réalisé en aluminium, avec un cadre en titane qui entoure l'écran. Deux boutons sont présents : la couronne rotative et un bouton d'action, configuré par défaut pour ouvrir l'application Entraînement, mais programmable pour ajouter n'importe quel raccourci. Au poignet, la Watch Fit 5 Pro est très agréable à porter, légère avec à peine plus de 30 g sur la balance. Le bracelet fourni, en tissu avec velcro, s'adapte très bien à toutes les tailles de poignet.
HarmonyOS 6 : une interface maîtrisée, un écosystème limité
La Huawei Watch Fit 5 Pro tourne sous HarmonyOS 6.1, la dernière version du système d'exploitation de la marque. Si vous avez eu récemment une montre Huawei entre les mains, vous ne serez clairement pas dépaysés. On retrouve toujours la même disposition d'applications, sous forme d'icônes ou de liste au choix, et les différents logiciels Sport et Santé qui donnent accès aux données collectées par les capteurs.
L'interface est toujours bien pensée et intuitive. Elle repose en grande partie sur l'écran tactile : défilement vers le bas pour les notifications, vers le haut pour les réglages rapides, vers la gauche pour les cartes d'applications et vers la droite pour les widgets.
Un bémol toutefois : la profusion d'écrans de validation à chaque première ouverture d'application. Huawei veut notre consentement avant chaque analyse de données, et c'est vertueux, mais à la longue c'est fatigant. J'aurais préféré une autorisation globale lors de la configuration via Huawei Santé, pour avoir accès à une vue complète de mes données dès le premier jour. J'en ai fait les frais : j'ai oublié d'activer l'analyse de la respiration durant le sommeil, n'ayant pas ouvert l'application concernée. Il m'a fallu deux jours pour m'en rendre compte et activer l'option.
Huawei Santé, l'application qui fait le lien entre la montre et votre smartphone Android ou iPhone, reste dans la même lignée : interface soignée, accès rapide aux données d'entraînement, store de cadrans bien fourni dont un nouveau modèle assorti au coloris de votre appareil. Rien de révolutionnaire, mais un logiciel qui fait son travail sans jamais agacer.
Parmi les services proposés, on retrouve la réception d'appels en Bluetooth avec des écouteurs connectés, la recopie des notifications sur l'écran, l'écoute de musique hors ligne et le paiement mobile via Curve Pay, un service peu répandu en France qui nécessite l'ouverture d'un compte dédié. On pourrait citer quelques basiques supplémentaires absents, comme la calculatrice, mais la liste reste assez mince, et ce n'est pas une surprise pour une montre Huawei. La marque n'a plus accès au Play Store ni aux technologies Google depuis plusieurs années. Spotify, MyFitnessPal et bien d'autres manquent donc à l'appel. La Watch Fit 5 Pro, et sans connexion Wi-Fi ou cellulaire comme les modèles précédents, reste un outil fortement dépendant du smartphone.
Une montre taillée pour bouger et tenir la distance
La Huawei Watch Fit 5 Pro est une montre pensée avant tout pour l'analyse des données santé et l'exercice, et c'est clairement là que le constructeur a concentré ses efforts. On retrouve un capteur optique pour la mesure de la fréquence cardiaque, un ECG intégré au bouton latéral, un capteur de température cutanée et l'analyse de la rigidité artérielle, trois fonctions absentes du modèle standard. Un capteur SpO2 complète l'ensemble pour évaluer la saturation en oxygène.
Sport
L'application Entraînement regroupe plus de 100 activités, du running à la randonnée en passant par la musculation, le yoga ou les pilates. La montre couvre quasiment tous les besoins, avec même un mode Golf dédié pour les amateurs. On retrouve aussi le système d'anneaux à compléter pour suivre ses objectifs de calories dépensées, d'exercice et d'heures debout, un grand classique du genre.
Le suivi du parcours est de haute qualité. La Watch Fit 5 Pro intègre une puce GNSS double-bande avec support du GPS, de GLONASS et de GALILEO. Durant mes sorties, impossible de prendre la montre en défaut : excellente précision en environnement boisé, déclenchement quasi immédiat après le lancement de l'exercice.
Le suivi du rythme cardiaque est à l'avenant. Rapide, avec une détection en temps réel des variations à l'effort comme au repos. Portée en même temps qu'une Apple Watch, la Watch Fit 5 Pro s'est même montrée un peu plus réactive et précise, notamment en cours d'effort.
Petite nouveauté cette année : les mini-entraînements. Ces exercices de moins d'une minute permettent de s'étirer, se relaxer ou solliciter certaines parties du corps au fil de la journée. Un panda, oui, un panda, guide les mouvements sur l'écran de la montre. On peut programmer des notifications régulières pour ne pas oublier son petit rituel. La plupart des utilisateurs les désactiveront, j'en suis sûr, mais le principe n'est pas idiot. Dans le même esprit, des cours d'échauffement et d'étirement sont également intégrés à la montre.
Santé
Le volet santé est tout aussi complet. La Watch Fit 5 Pro propose une analyse de l'arythmie et de la souplesse des artères, qui fonctionne comme un ECG : il suffit de poser l'index sur le bouton latéral pendant 30 secondes pour obtenir un résultat. La température cutanée est également surveillée en continu.
Le suivi du sommeil a été amélioré. Un mode dédié, à activer avant le coucher ou à programmer chaque soir, offre une analyse très complète : phases de sommeil, fréquence cardiaque nocturne, stabilité du sommeil, qualité de la respiration. L'application prend même en charge les siestes de plus de 20 minutes.
HarmonyOS 6.1 intègre par ailleurs une application Stay Fit, qui permet d'évaluer son déficit calorique estimé pour accompagner une perte de poids, et propose des exercices de respiration directement depuis l'écran de la montre, pratiques pour souffler entre deux rendez-vous.
La Watch Fit 5 Pro multiplie les propositions et couvre tous les besoins en matière de bien-être et de mesure de soi. On regrettera toutefois l'empilement des fonctions, déclinées en autant d'applications distinctes, qui donne parfois l'impression d'un catalogue plus que d'un outil cohérent. Une approche plus intégrée serait bienvenue.
Autonomie
Suivi sportif, analyse jour et nuit, notifications : la Watch Fit 5 Pro sollicite beaucoup sa batterie, et l'autonomie doit suivre. Huawei annonce environ 7 jours en utilisation normale, et jusqu'à 10 jours en désactivant l'écran always-on, ce que je n'ai pas fait durant ce test.
Les chiffres sont tenus. J'ai pu porter la montre jour et nuit pendant une bonne semaine avant extinction des feux, sans jamais vraiment me soucier de la batterie. Et même avec 10 % restants avant d'aller se coucher, inutile de précipiter la recharge : la Watch Fit 5 Pro sait se montrer particulièrement économe pour tenir quelques heures supplémentaires.
Le chargeur fourni est en revanche toujours le même galet magnétique propriétaire, avec une prise USB-A pour la connexion. Cela commence à poser problème à l'heure où tous les constructeurs sont passés à l'USB-C sur leurs propres appareils. Comptez environ 1h30 pour une charge complète, ce n'est pas la plus rapide du marché, mais avec une semaine d'autonomie dans les pattes, difficile de s'en plaindre vraiment.
Huawei Watch Fit 5 Pro : l'avis de Clubic
La Huawei Watch Fit 5 Pro est une excellente montre de sport et de santé, et elle le prouve à chaque sortie. Face à une Apple Watch ou une Galaxy Watch, elle n'a pas à rougir sur le terrain qui compte le plus pour elle : la précision du suivi, la richesse des données santé et une autonomie qui laisse ses concurrentes loin derrière. Pour un sportif amateur ou confirmé qui cherche un outil fiable et bien construit, elle coche presque toutes les cases.
Presque, parce que 299 euros, c'est 20 euros de plus que l'an dernier, et que la concurrence à ce prix-là est sérieuse. Samsung et Apple proposent des alternatives qui séduiront ceux qui accordent autant d'importance aux fonctions connectées qu'au suivi sportif. La Watch Fit 5 Pro, elle, a choisi son camp : celui du sport et du bien-être, au détriment d'un écosystème applicatif encore trop limité. Ce n'est pas un défaut, c'est un parti pris. Encore faut-il en être conscient avant d'acheter.
Faut-il craquer pour autant ? Si vous êtes à la recherche d'une montre sport et santé rigoureuse, bien construite et capable de tenir une semaine sans recharge, oui, sans hésiter. La Watch Fit 5 Pro n'est pas la montre connectée la plus polyvalente du marché, mais elle est l'une des plus convaincantes dans son domaine. Un beau produit, à condition de savoir ce que l'on cherche.
- Suivi sport et santé parmi les meilleurs du marché
- Autonomie exemplaire, jusqu'à une semaine
- Qualité de fabrication soignée, finition premium
- Interface intuitive et application Huawei Santé bien pensée
- GPS double-bande précis et réactif
- Écosystème applicatif limité, sans Google
- Chargeur propriétaire USB-A en 2025
- Fonctions santé trop éparpillées en applications distinctes
- Capteur de luminosité un peu lent à la réaction
- Tarif en légère hausse par rapport au modèle précédent
Fiche technique Huawei Watch Fit 5 Pro
Résumé
|Forme du cadran
|Carré
|Taille de l'écran
|1.92 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Autonomie
|14 jours
Écran
|Forme du cadran
|Carré
|Taille de l'écran
|1.92 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Écran tactile
|Oui
|Écran couleur
|Oui
Capteurs
|Accéléromètre et boussole électronique
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Analyse du sommeil
|Oui
|Podomètre
|Oui
|Capteur de rythme cardiaque
|Oui
|Capteur ECG
|Oui
|Capteur SpO2
|Oui
Spécifications techniques
|Système d'exploitation
|HarmonyOS
|Smartphones compatibles
|iPhone (iOS), Android, HarmonyOS
|Autonomie
|14 jours
Connectivité
|Prise en charge des SMS / MMS
|Non
|Prise en charge des appels
|Oui