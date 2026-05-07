Huawei n'est plus un challenger dans le secteur des montres connectées. Le constructeur chinois s'est arrogé la première place sur ce marché, devant les mastodontes Apple et Samsung. Pour ce faire, Huawei a diversifié ses gammes avec ses Watch GT, plus urbaines et performantes, la toute récente GT Runner 2, et la gamme Watch Fit qui nous intéresse aujourd'hui.

Ce qui n'était qu'un bracelet connecté il y a quelques années est aujourd'hui une montre à part entière, capable de tenir tête aux meilleures sur le plan matériel. La Watch Fit 4 Pro nous avait déjà convaincus l'année dernière. Sa remplaçante, la Watch Fit 5 Pro, ne m'a pourtant pas suscité un grand enthousiasme à sa présentation. C'est au poignet, après plusieurs jours de port, qu'elle a fini par s'imposer.