Withings revient avec la ScanWatch 2, nouvelle version de sa montre connectée hybride. Sa nouveauté la plus discrète, un capteur de température corporelle permanent, s’accompagne d’une ambition bien plus large : faire entrer l’intelligence artificielle dans le suivi de notre santé au quotidien. Une ambition qui ne tient pas toujours toutes ses promesses.
- Une montre élégante et discrete avec des matériaux premium
- Suivi santé complet et fiable
- Nouveau capteur de température corporelle
- Autonomie remarquable, environ trois semaines
- Scores de santé et insights de Withings Intelligence vraiment utiles
- Écran OLED monochrome limité, l'application reste indispensable
- Coach IA conversationnel un peu rebutant pour le grand public
- Pas de GPS intégré
- Nouveautés verrouillées derrière l'abonnement Withings+
- Chargeur propriétaire USB 2 un peu cheap
Depuis des années, Withings avance avec une idée fixe : mettre la santé au poignet, sans le tape-à-l’œil des smartwatches classiques. La ScanWatch 2 ne déroge pas à la règle. Cette nouvelle itération de la montre, que nous avions déjà testée il y a quelques années, reprend d’ailleurs à l’identique le design qui a fait le succès de la précédente version : un cadran à aiguilles, un boîtier en acier et titane et du verre saphir. De l’extérieur, rien ne la distingue d’une montre traditionnelle, et on pourrait presque oublier qu’elle est bardée de capteurs.
Mais la vraie évolution de cette génération ne se voit pas. Elle se niche dans un nouveau capteur de température corporelle, et surtout dans une nouvelle approche logicielle. Avec Withings Intelligence, son coach IA intégré à l’abonnement Withings+, la marque française veut transformer une montre qui collecte des données en une montre qui les explique. J’ai porté la ScanWatch 2 pendant plusieurs semaines, de jour comme de nuit, pour voir si cette nouvelle version tenait ses promesses au poignet.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : une montre qui cache bien son jeu
C’est sans doute la plus grande force de la ScanWatch 2 : elle ne ressemble pas à une montre connectée. Dans sa version 42 mm et son coloris bleu, c’est une vraie montre, élégante et discrète, de celles qu’on porte sans avoir l’impression de trimballer un objet technologique au poignet. D’ailleurs, durant mes semaines d’essai, personne ne m’a demandé ce qu’était cette montre, contrairement aux modèles Huawei ou aux Apple Watch que j’ai pu porter par le passé.
Le cadran à aiguilles, le boîtier en acier inoxydable et titane, le verre saphir : tout respire l’esprit de l’horlogerie traditionnelle. Withings a parfaitement compris que tout le monde ne veut pas d’un écran tactile clignotant au poignet, et c'est précisément ce qui fait sa singularité sur le marché.
Au porter, c'est un sans-faute. La montre est légère, on l’oublie au poignet, y compris la nuit, ce qui est un réel atout pour le suivi du sommeil. Pas de gêne, pas de bracelet qui accroche : on la garde 24 heures sur 24 sans y penser, et c'est exactement ce qu'on attend d'un appareil pensé pour mesurer en continu.
La navigation se fait via une couronne rotative cliquable, très agréable à l’usage, qui permet de faire défiler les informations sur le petit écran circulaire. L’écran OLED monochrome fait le travail pour consulter les données essentielles, fréquence cardiaque, nombre de pas, mais reste limité dès qu’il s’agit d’aller plus loin. Les notifications, par exemple, défilent longuement à l’horizontale et de façon peu pratique. À vrai dire, je me suis surpris à ne quasiment jamais consulter l'écran : on est loin de l’intuitivité d’une dalle tactile, et la montre se vit avant tout comme un capteur qui alimente l’application, pas comme un écran que l’on interroge.
Utilisation : la santé avant tout
C’est évidemment le cœur de la ScanWatch 2, et c’est là qu’elle justifie son existence. La montre embarque une petite batterie de capteurs au poignet : fréquence cardiaque, ECG, SpO2, fréquence respiratoire, et désormais température corporelle. Il ne manque rien ou presque pour avoir une vue complète de sa condition physique à un instant T, comme sur le long terme.
La grande nouveauté de cette version, c'est justement ce capteur de température. Withings ne se contente pas d’une simple sonde : la marque a développé un module baptisé TempTech24/7, qui combine quatre capteurs (thermistance, flux thermique, PPG et accéléromètre) pour alimenter un algorithme reconstituant la température corporelle. L’application établit ensuite une base de référence personnelle et alerte en cas d’écart notable. En pratique, ce n’est pas une donnée que l’on consulte toutes les dix minutes, et ça n’aurait pas grand sens de le faire. Son intérêt est ailleurs, sur le long terme : repérer une variation inhabituelle, anticiper l’arrivée d’une maladie, ou simplement mieux comprendre les fluctuations de son organisme.
Côté fiabilité, j’ai confronté les mesures de la ScanWatch 2 à celles de mon Apple Watch pendant tout le test. Le verdict est rassurant : fréquence cardiaque, SpO2 et données générales sont parfaitement cohérentes entre les deux appareils. Mieux encore, le suivi du sommeil m’a paru plus précis sur la Withings, ce qui n'est pas rien quand on sait à quel point cette mesure peut varier d'un constructeur à l’autre. L’analyse, basée sur les mouvements et le rythme cardiaque, distingue bien les phases et prend en compte les siestes.
Pour consulter les données, il suffit de cliquer sur la couronne, puis de la faire tourner pour afficher les infos sur l’écran. Les aiguilles passent automatiquement à 10h10 pour faciliter la lecture. Pour être tout à fait honnête, j'ai rapidement abandonné le geste, sauf pour consulter mon nombre de pas. Quitte à adopter une montre simili-analogique, j'ai pris le réflexe de passer par l'application Withings pour obtenir un panorama complet de mes métriques. Si vous voulez l’utiliser, il est possible de personnaliser la liste pour visualiser vos infos préférées très rapidement.
Le sport, en revanche, est clairement le parent pauvre de l’expérience, et c'est un choix assumé. Le suivi reste très grand public, sans réelle profondeur d’analyse pour qui cherche à progresser. Surtout, la ScanWatch 2 ne dispose pas de GPS intégré : impossible de tracer un parcours sans emporter son smartphone. Pour un usage quotidien, marche, footing occasionnel, ce n'est pas un problème. Mais le sportif confirmé qui veut partir courir léger, sans téléphone, devra regarder ailleurs. Encore une fois, ce n'est pas le terrain de jeu de cette montre, et il faut l’acheter en connaissance de cause.
Withings Intelligence : un coach IA qui change la donne ?
C’est ici que se joue la vraie nouveauté de cette génération, et accessoirement la nouvelle stratégie santé de Withings. Avec Withings Intelligence, la marque ajoute une couche d’intelligence artificielle à son application. Concrètement, il s’agit d’un coach santé auquel on peut parler, capable de croiser l’ensemble de vos données pour répondre à vos questions et fournir une analyse plus poussée de votre condition physique.
L'application Withings reste identique et propose une interface réussie ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Withings n’a pas cherché à réinventer la roue et propose une interface façon chatbot, à l’instar de ChatGPT ou de Google Gemini. Une mauvaise nuit ? On peut en demander les raisons selon les données analysées par la montre durant la nuit. De mon côté, j’ai pu l’interroger concernant une variabilité de la fréquence cardiaque inhabituellement basse au réveil. Le coach analyse la donnée dans son contexte et tente d’expliquer ce qui se passe. Sur le principe, c’est exactement ce qu’on attend d'un suivi santé moderne : non plus une accumulation de chiffres bruts, mais une lecture intelligente de ces chiffres.
On ne sait pas trop quoi dire à première vue, et les réponses restent mesurées et prudentes ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
En pratique, l’exécution est plus inégale. La partie conversationnelle m’a laissé un peu sur ma faim. Withings Intelligence fait le travail, mais reste assez froid : on ne sait pas toujours quoi lui demander, et l’expérience manque du petit supplément d’âme qui inviterait à creuser. La comparaison avec Google est cruelle sur ce point précis : sur le Fitbit Air, le coach Gemini de Google Health (là encore un chatbot intégré à l’application mobile) propose des suggestions de questions, une approche plus ludique et plus accessible qui donne envie d’explorer. Withings, lui, laisse l’utilisateur un peu seul face à sa barre de saisie.
En revanche, là où Withings Intelligence brille vraiment, c'est dans l’analyse passive. Les scores de santé et les insights distillés dans les pages de l'application sont réellement utiles : ils offrent un état des lieux clair et rapide de sa condition, sans qu'on ait besoin de poser la moindre question. C'est peut-être là que se trouve le vrai intérêt de l’abonnement. Les scores et autres illustrations donnent un état des lieux très compréhensible de son état de santé. Withings joue également la carte de la pédagogie
Withings+ analyse sous la forme de scores vos différentes données, et peut prédire leur évolution ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Tout cela a un coût, car l'ensemble est abrité derrière l’abonnement Withings+, facturé 9,95 € par mois ou 99,50 € par an. Un tarif dans la moyenne du secteur, légèrement supérieur à celui de Google, mais inférieur à une solution tierce comme Bevel sur Apple Watch. L'application reste utilisable sans abonnement, avec notamment le stockage des données à vie et l’export PDF pour une téléconsultation. Mais l’essentiel des nouveautés, l’assistant santé, les tendances et insights, l’indicateur d’énergie quotidien, l'analyse d’ECG par un cardiologue ou l’évaluation clinique du sommeil, est verrouillé derrière le paywall. À chacun de juger si le suivi vaut cet investissement récurrent, qui s’ajoute au prix déjà conséquent de la montre.
L'app Withings donne également des conseils pour améliorer sa santé et ses habitudes ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Autonomie : une montre plus endurante que ses concurrentes, mais moins que prévu
S’il y a bien un domaine où la ScanWatch 2 écrase la concurrence des smartwatches classiques, c’est l’autonomie. Là où une Apple Watch réclame une charge quotidienne, la Withings tient sur la durée. Withings annonce jusqu’à un mois, et si je n’ai pas tout à fait atteint ce chiffre, je m’en suis approché : comptez plutôt trois semaines avec l’ensemble des capteurs actifs et environ 40 minutes d’activité par jour. C'est un peu moins que la promesse officielle, mais ça reste excellent, et surtout très confortable au quotidien. On oublie purement et simplement la contrainte de la recharge, ce qui est aussi un atout pour le suivi du sommeil : pas besoin de retirer la montre la nuit pour la brancher.
Cette endurance s’explique en partie par l’absence d’écran toujours allumé, un compromis cohérent avec le positionnement de la montre. La recharge complète demande environ une heure et demie, ce qui est raisonnable.
Le seul vrai bémol vient du chargeur. Withings mise sur un système propriétaire en USB 2 uniquement, qui oblige à caler la montre dans un petit socle en plastique au rendu un peu cheap, en décalage avec la qualité de fabrication de la montre elle-même. Rien de dramatique, d’autant qu’on l’utilise rarement vu l’autonomie, mais à ce niveau de prix, on aurait apprécié un peu plus de soin sur cet accessoire.
Withings ScanWatch 2 (2025) : l'avis de Clubic
La Withings ScanWatch 2 (2025) réussit le pari qu'elle s'était fixé. C'est une montre santé avant tout, élégante, discrète, d'une autonomie remarquable, qui offre un suivi médical complet et fiable au poignet sans jamais ressembler à un gadget technologique. Le nouveau capteur de température et l'arrivée de Withings Intelligence enrichissent une formule déjà éprouvée. Sur ce terrain, elle reste l'une des références.
Restent les angles morts. L'écran monochrome montre vite ses limites, le sport est traité en parent pauvre faute de GPS, et le cœur de la nouveauté, le chatbot Withings Intelligence, reste un peu trop froid face à une concurrence plus accessible. Sans oublier que l'essentiel de ces nouveautés se cache derrière l'abonnement Withings+, qui alourdit une facture déjà élevée.
Cette ScanWatch 2 s'adresse donc à un public précis : celles et ceux qui veulent suivre leur santé sérieusement, sans renoncer à une vraie montre au poignet. Pour le paiement sans contact, la musique ou le sport poussé, passez votre chemin. Mais pour une montre élégante qui veille discrètement sur votre santé pendant des semaines, la Withings ScanWatch 2 n'a pour ainsi dire aucun équivalent.
- Une montre élégante et discrete avec des matériaux premium
- Suivi santé complet et fiable
- Nouveau capteur de température corporelle
- Autonomie remarquable, environ trois semaines
- Scores de santé et insights de Withings Intelligence vraiment utiles
- Écran OLED monochrome limité, l'application reste indispensable
- Coach IA conversationnel un peu rebutant pour le grand public
- Pas de GPS intégré
- Nouveautés verrouillées derrière l'abonnement Withings+
- Chargeur propriétaire USB 2 un peu cheap
Fiche technique Withings ScanWatch 2 (2025)
Résumé
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|0.63 pouces
|Type d'écran
|Hybride / OLED monochrome
|Résolution
|148 x 98 px
|Capacité de la batterie
|Batterie Lithium-ion 3.87 Vdc
|Autonomie
|Jusqu'à 30 Jours
|Épaisseur
|12.9mm
|Largeur
|42mm
|Poids
|52.6g
Écran
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|0.63 pouces
|Type d'écran
|Hybride / OLED monochrome
|Résolution
|148 x 98 px
|Écran tactile
|Non
|Écran couleur
|Non
Capteurs
|Accéléromètre et boussole électronique
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Non
|Analyse du sommeil
|Oui
|Podomètre
|Oui
|Capteur de rythme cardiaque
|Oui
|Capteur ECG
|Oui
|Capteur SpO2
|Oui
Spécifications techniques
|Processeur
|Capteur HealthSense Gen 4
|Système d'exploitation
|HealthSense OS
|Smartphones compatibles
|iPhone (iOS), Android
|Capacité de la batterie
|Batterie Lithium-ion 3.87 Vdc
|Autonomie
|Jusqu'à 30 Jours
|Nombre maximum de profils
|1
Connectivité
|Prise en charge des SMS / MMS
|Oui
|Prise en charge des appels
|Non
|Bluetooth
|5
|NFC
|Non
|GPS
|Non
Caractéristiques physiques
|Épaisseur
|12.9mm
|Largeur
|42mm
|Poids
|52.6g