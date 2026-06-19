Depuis des années, Withings avance avec une idée fixe : mettre la santé au poignet, sans le tape-à-l’œil des smartwatches classiques. La ScanWatch 2 ne déroge pas à la règle. Cette nouvelle itération de la montre, que nous avions déjà testée il y a quelques années, reprend d’ailleurs à l’identique le design qui a fait le succès de la précédente version : un cadran à aiguilles, un boîtier en acier et titane et du verre saphir. De l’extérieur, rien ne la distingue d’une montre traditionnelle, et on pourrait presque oublier qu’elle est bardée de capteurs.

Mais la vraie évolution de cette génération ne se voit pas. Elle se niche dans un nouveau capteur de température corporelle, et surtout dans une nouvelle approche logicielle. Avec Withings Intelligence, son coach IA intégré à l’abonnement Withings+, la marque française veut transformer une montre qui collecte des données en une montre qui les explique. J’ai porté la ScanWatch 2 pendant plusieurs semaines, de jour comme de nuit, pour voir si cette nouvelle version tenait ses promesses au poignet.