C'est la raison d'être de l'Amazfit Cheetah 2 Pro, et le domaine où elle est censée briller. Le GPS double bande, couplé à un positionnement via six systèmes satellites, promet une précision de pointe pour les coureurs. En usage réel, le résultat est bon, sans toutefois être exceptionnel : la localisation reste fiable au quotidien, mais ne semble pas surclasser nettement ce que proposent déjà d'autres références du marché.

Un bémol est apparu lors d'une sortie course à pied : la montre a mis près d'une minute et demie à accrocher les satellites avant de pouvoir vraiment démarrer le suivi, un délai qui se fait sentir quand on veut s'élancer sans attendre sur le pas de la porte. Autre observation relevée pendant cette même session : la fréquence cardiaque affichait systématiquement une dizaine de battements par minute de plus que sur une Galaxy Watch et une Apple Watch portées en parallèle lors de mes différents entrainements. Le bracelet, un peu trop serré au poignet, en était vraisemblablement la cause : une fois desserré, le capteur optique s'est réaligné avec les deux autres montres. Une leçon à retenir avant de crier au bug : ici comme ailleurs, un capteur cardiaque optique ne vaut que ce que vaut son ajustement.