Amazfit revient avec la Cheetah 2 Pro, montre taillée pour la course : GPS double bande, coaching IA, 15 jours d'autonomie. Reste à savoir si le logiciel suit le rythme du matériel.
- GPS double bande solide et fiable
- Autonomie exceptionnelle, jusqu'à 15 jours confirmés
- Confort de port remarquable pour une montre aussi équipée
- Écran très lisible en toutes conditions
- Suivi santé complet et cohérent
- Mélange fréquent de français et d'anglais dans l'interface
- Application Zepp parfois confuse
- Le signal GPS met trop de temps à accrocher
- Assistant vocal lent, sans mode hors ligne en français
Amazfit s'est construit une solide réputation chez les coureurs, en misant sur des montres au rapport fonctionnalités-prix agressif. La Cheetah 2 Pro poursuit cette logique : GPS double bande, positionnement multi-satellites, coaching intelligent, plans d'entraînement pilotés par IA. Sur le papier, la montre a tout d'une concurrente sérieuse face aux références du marché comme la Huawei Watch Fit 5 Pro.
Le hic, c'est que le sport n'est qu'une partie de l'équation. Une montre connectée, c'est aussi une interface, une application, un système au quotidien. Reste à voir si la Cheetah 2 Pro tient la distance sur ce second terrain, celui du logiciel, aussi bien qu'elle performe sur les sentiers. J'ai porté cette nouvelle montre pendant plusieurs semaines, en contexte sportif comme au quotidien, pour voir si ses qualités suffisaient à faire oublier ces accrocs.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : légère comme une plume, solide comme un roc
L'Amazfit Cheetah 2 Pro assume pleinement son orientation sportive, avec un boîtier au contour légèrement bombé qui lui donne un vrai côté premium. Le tout reste harmonieux malgré une épaisseur assez marquée, loin des lignes fines d'une montre habillée. C'est un choix cohérent avec sa vocation : on est ici face à un outil pensé pour l'effort, pas pour l'élégance de bureau.
Et le pari est réussi. Avec seulement 34 grammes sans bracelet, la Cheetah 2 Pro se fait oublier au poignet, y compris en usage quotidien. C'est bluffant pour un boîtier qui embarque autant de capteurs et un GPS double bande. Le bracelet en nylon, confortable et universel, se change facilement, un vrai plus pour qui veut varier les styles selon l'occasion. Le boîtier en alliage de titane et polymère renforcé de fibres tient sa part du contrat : robuste sans peser une once de trop.
Concernant les commandes, on retrouve quatre boutons pour accéder au menu d'accueil, au menu de suivi d'activité, aux widgets et au centre de commande. L'interface est davantage pensée autour de l'écran tactile. Ces menus sont d'ailleurs accessibles par un défilement vers la droite et la gauche. L'écran, protégé par un verre Gorilla Glass 3, est parfaitement lisible en toutes circonstances, y compris en plein soleil lors d'une course en extérieur, ce qui est un point essentiel pour une montre de sport. L'étanchéité 5 ATM complète un tableau solide, pensé pour encaisser les entraînements les plus intenses.
Petite originalité bienvenue : une lampe LED est situé sur le haut de la montre, et activable en restant appuyée sur la touche supérieure gauche, ou en activant la fonction depuis le menu. Pratique si vous êtes perdus en pleine nuit ou si vous cherchez vos clés, d'autant plus que sa luminosité est assez forte pour éclairer une petite zone face à vous.
Zepp OS : la vraie faiblesse
C'est là que le bât blesse vraiment. Zepp OS 5 propose une interface agréable et moderne au premier regard, avec un tutoriel de démarrage bien fait et une personnalisation complète des cadrans et widgets. Mais dès qu'on gratte un peu, les défauts s'accumulent.
Le plus gênant, c'est le mélange constant de français et d'anglais. Certaines sections, fonctionnalités et informations restent obstinément en anglais, malgré une interface pourtant configurée en français. Ce n'est pas un détail cosmétique : ça casse réellement l'expérience et donne l'impression d'une localisation bâclée, à des années-lumière du niveau de finition attendu sur ce type de produit.
L'application Zepp, de son côté, souffre d'un défaut classique des écosystèmes trop ambitieux : elle est parfois trop chargée. Certaines fonctions, comme l'activation du Coach Zepp ou l'arrêt rapide d'une activité, sont difficiles à localiser au premier abord. C'est gênant, mais gérable une fois qu'on a pris ses marques et mémorisé où se trouve chaque réglage. La gestion des applications tierces n'aide pas non plus : chaque mise à jour doit être lancée manuellement, sans notification claire sur la Cheetah 2 Pro elle-même pour prévenir qu'une nouvelle version est disponible.
Enfin, l'assistant vocal intégré m'a vraiment frustré à l'usage. Le temps de latence est important, ce qui casse la spontanéité qu'on attend d'un assistant vocal, et le mode hors ligne, pourtant disponible, n'existe tout simplement pas en français. Pour un marché francophone, c'est une lacune difficile à justifier. À noter également l'absence totale de NFC et de paiement sans contact, une fonction pourtant devenue standard sur la plupart des montres connectées, même sportives.
Sport et santé : le coeur du réacteur
C'est la raison d'être de l'Amazfit Cheetah 2 Pro, et le domaine où elle est censée briller. Le GPS double bande, couplé à un positionnement via six systèmes satellites, promet une précision de pointe pour les coureurs. En usage réel, le résultat est bon, sans toutefois être exceptionnel : la localisation reste fiable au quotidien, mais ne semble pas surclasser nettement ce que proposent déjà d'autres références du marché.
Un bémol est apparu lors d'une sortie course à pied : la montre a mis près d'une minute et demie à accrocher les satellites avant de pouvoir vraiment démarrer le suivi, un délai qui se fait sentir quand on veut s'élancer sans attendre sur le pas de la porte. Autre observation relevée pendant cette même session : la fréquence cardiaque affichait systématiquement une dizaine de battements par minute de plus que sur une Galaxy Watch et une Apple Watch portées en parallèle lors de mes différents entrainements. Le bracelet, un peu trop serré au poignet, en était vraisemblablement la cause : une fois desserré, le capteur optique s'est réaligné avec les deux autres montres. Une leçon à retenir avant de crier au bug : ici comme ailleurs, un capteur cardiaque optique ne vaut que ce que vaut son ajustement.
La Cheetah 2 Pro mise beaucoup sur son coaching intelligent et ses plans d'entraînement pilotés par IA, deux arguments mis en avant par Amazfit. Je n'ai pas eu l'occasion de les éprouver assez longuement pour porter un jugement définitif sur leur pertinence réelle, mais la promesse est là pour qui veut structurer sa progression sur plusieurs semaines. Même chose pour le score PAI (Personal Activity Intelligence), qui synthétise l'activité globale en un indicateur unique : une métrique de plus dans l'écosystème Amazfit, dont l'utilité dépendra surtout de l'appétence de chacun pour ce genre de suivi chiffré.
Côté santé, en revanche, le tableau est plus clair. Le suivi est sérieux et précis, avec une détection cohérente des variations de fréquence cardiaque lors des essais, ainsi qu'un monitoring du stress et du SpO2 qui fait le travail sans fausse note. Le sommeil est bien géré la nuit, avec une détection efficace des phases nocturnes, mais la Cheetah 2 Pro peine davantage à repérer les siestes, un point sur lequel Amazfit peut encore progresser.
Autonomie et recharge
Sur ce terrain, l'Amazfit Cheetah 2 Pro n'a rien à envier à personne. Les 15 jours d'autonomie annoncés par Amazfit ne sont pas qu'un chiffre marketing : dans mon usage, je les ai confirmés, voire légèrement dépassés. Pour une montre équipée d'un GPS double bande aussi gourmand, c'est une performance qui mérite d'être soulignée, et qui place clairement la Cheetah 2 Pro au-dessus de la moyenne du secteur sur ce point précis.
La recharge, assurée par un système sans fil propriétaire, est correcte sans être bluffante. Lors de mes essais, la montre est passée de 84 % à 100 % en un peu moins de 45 minutes, ce qui reste dans la moyenne pour ce type d'appareil. Rien à redire, mais rien d'exceptionnel non plus : on est loin des vitesses de charge éclair qu'on peut trouver ailleurs. Cela dit, avec une telle autonomie, la fréquence de recharge reste de toute façon anecdotique au quotidien.
Amazfit Cheetah 2 Pro : l'avis de Clubic
L'Amazfit Cheetah 2 Pro est une excellente montre de sport, et sur ce terrain précis, elle n'a pas grand-chose à se reprocher. GPS double bande solide, autonomie qui tient toutes ses promesses (voire plus), confort de port remarquable pour une montre aussi équipée : le matériel est là, et il performe. Pour un coureur ou un marcheur régulier qui cherche un outil fiable et endurant, la Cheetah 2 Pro coche toutes les bonnes cases.
Mais une montre connectée se juge aussi hors du terrain, et c'est là que le bât blesse. Zepp OS 5 traîne un mélange de français et d'anglais qui n'a pas sa place sur un produit vendu sur ce marché, l'application peine parfois à se rendre lisible, et l'assistant vocal, lent et privé de mode hors ligne en français, complète un tableau logiciel décevant. Amazfit a visiblement mis tout son soin dans les capteurs, et un peu moins dans ce qui les entoure.
Reste que sur le bitume ou les sentiers, ces défauts s'effacent vite derrière la performance pure. La Cheetah 2 Pro s'adresse avant tout aux sportifs qui veulent un outil endurant et précis, capables de fermer les yeux sur quelques anglicismes mal placés. Les autres, plus sensibles à l'expérience au quotidien, trouveront leur bonheur ailleurs.
- GPS double bande solide et fiable
- Autonomie exceptionnelle, jusqu'à 15 jours confirmés
- Confort de port remarquable pour une montre aussi équipée
- Écran très lisible en toutes conditions
- Suivi santé complet et cohérent
- Mélange fréquent de français et d'anglais dans l'interface
- Application Zepp parfois confuse
- Le signal GPS met trop de temps à accrocher
- Assistant vocal lent, sans mode hors ligne en français
Fiche technique Amazfit Cheetah 2 Pro
Résumé
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|1.32 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|466 x 466 px
|Capacité de la batterie
|540 mAh
|Autonomie
|jusqu'à 20 jours
|Épaisseur
|15.6mm
|Largeur
|48mm
|Longueur
|48mm
|Poids
|45.6g
Écran
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|1.32 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|466 x 466 px
|Écran tactile
|Oui
|Écran couleur
|Oui
Capteurs
|Accéléromètre et boussole électronique
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Analyse du sommeil
|Oui
|Podomètre
|Oui
|Capteur de rythme cardiaque
|Oui
|Capteur ECG
|Non
|Capteur SpO2
|Oui
Spécifications techniques
|Système d'exploitation
|Zepp OS 5.0
|Smartphones compatibles
|iPhone (iOS), Android
|Capacité de stockage
|32Go
|Capacité de la batterie
|540 mAh
|Autonomie
|jusqu'à 20 jours
Connectivité
|Prise en charge des SMS / MMS
|Oui
|Prise en charge des appels
|Oui
|Bluetooth
|5.3
|Wi-Fi
|4
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
Caractéristiques physiques
|Épaisseur
|15.6mm
|Largeur
|48mm
|Longueur
|48mm
|Poids
|45.6g