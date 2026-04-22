Amazfit officialise en Europe sa Cheetah 2 Pro, une montre connectée premium dédiée à la performance en course à pied. Alliant un boîtier en titane ultra-léger à des analyses poussées par IA, elle vise les athlètes en quête de précision chirurgicale pour leurs entraînements et compétitions.
Le secret était bien gardé, mais les observateurs les plus attentifs l’avaient déjà repérée aux poignets de champions internationaux lors de compétitions majeures à Berlin ou Paris. L’Amazfit Cheetah 2 Pro sort enfin de l’ombre pour s’attaquer au marché européen avec une promesse forte : transformer chaque foulée en donnée exploitable. Conçue pour répondre aux besoins spécifiques des marathoniens et des runneurs aguerris, elle ne se contente pas de mesurer l’effort, mais cherche à l’optimiser de manière proactive. Derrière son design raffiné se cache une débauche de technologies allant de la géolocalisation haute précision à un coaching piloté par intelligence artificielle.
Un design robuste, taillé pour l’endurance
La Cheetah 2 Pro se distingue par son boîtier en titane et son écran AMOLED de 3,35 cm protégé par un verre saphir, assurant une résistance maximale. Avec une luminosité de 3 000 nits, les données restent lisibles en plein soleil, tandis qu’une lampe torche LED intégrée assiste les coureurs nocturnes. Ce châssis robuste reste pourtant extrêmement léger pour ne pas gêner le mouvement du poignet pendant l’effort.
L’autonomie progresse de 20 % pour atteindre 20 jours en usage modéré et environ 7 jours pour un programme de 5 à 6 séances hebdomadaires. En activité avec GPS activé, la montre tient jusqu’à 29 heures, couvrant ainsi les besoins des marathoniens, sans avoir à surveiller le niveau de batterie en plein effort.
La précision est assurée par un système GPS double fréquence à polarisation circulaire, capable de maintenir le signal même sous une couverture végétale dense, comme dans une forêt. La technologie PDR garantit la continuité du tracé en cas de coupure satellite temporaire. Les utilisateurs peuvent également importer des cartes hors ligne pour explorer de nouveaux parcours en toute sécurité.
L’IA utilisée pour estimer l’heure d’arrivée lors d’une course en fonction de vos performances
Au cœur de l’expérience, le Zepp Coach utilise l’IA pour générer des plans d’entraînement personnalisés et évolutifs selon la forme du coureur. La montre analyse des métriques avancées comme le seuil lactique, la VO2 max et l’économie de course pour définir des zones d’effort idéales. Elle peut même prédire en temps réel le temps d’arrivée final durant une compétition.L’appareil gère plus de 170 sports, incluant un mode musculation qui identifie automatiquement les exercices et les muscles sollicités. Le système BioCharge surveille l’énergie disponible pour éviter le surentraînement, tandis que l’analyse post-séance détaille la charge et le temps de récupération nécessaire. Ces indicateurs permettent une gestion précise de la fatigue cumulative.
Enfin, la Cheetah 2 Pro s’intègre parfaitement à l’écosystème connecté avec une synchronisation vers Strava, Komoot ou TrainingPeaks. Elle est compatible avec d’autres accessoires comme l’Helio Ring et propose plus de 400 applications, dont un gestionnaire de décalage horaire. Ce modèle complet est disponible dès le 16 avril 2026 au prix de 449 €.