L’autonomie progresse de 20 % pour atteindre 20 jours en usage modéré et environ 7 jours pour un programme de 5 à 6 séances hebdomadaires. En activité avec GPS activé, la montre tient jusqu’à 29 heures, couvrant ainsi les besoins des marathoniens, sans avoir à surveiller le niveau de batterie en plein effort.

La précision est assurée par un système GPS double fréquence à polarisation circulaire, capable de maintenir le signal même sous une couverture végétale dense, comme dans une forêt. La technologie PDR garantit la continuité du tracé en cas de coupure satellite temporaire. Les utilisateurs peuvent également importer des cartes hors ligne pour explorer de nouveaux parcours en toute sécurité.