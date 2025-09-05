La T-Rex 3 Pro affiche des spécifications techniques impressionnantes pour résister aux conditions les plus hostiles. « La smartwatch peut fonctionner à des températures comprises entre -30 °C et +70 °C », précise le constructeur dans son communiqué. Son écran bénéficie d'une protection en verre saphir anti-rayures, tandis que la lunette et les boutons utilisent du titane de grade 5, « un matériau plus durable que les alliages standard, mais aussi plus dur et plus léger que l'acier inoxydable ».

La montre intègre une LED bicolore avec signal SOS et propose deux tailles d’écran AMOLED : 1,5 pouce (48 mm) et 1,32 pouce (44 mm). Sa luminosité de 3 000 nits assure une lecture optimale même en plein soleil. Grâce au micro et au haut-parleur, elle permet des appels Bluetooth, un contrôle vocal via Zepp Flow et des alertes audio pendant l’effort.