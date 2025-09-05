Amazfit présente sa nouvelle montre connectée haut de gamme destinée aux passionnés de sports d'endurance. Dotée d'un boîtier en titane et de fonctionnalités avancées, la T-Rex 3 Pro pourrait bien s'imposer comme la nouvelle référence du secteur.
Le fabricant chinois Amazfit vient tout juste d'officialiser le lancement de sa dernière création : l'Amazfit T-Rex 3 Pro. Cette montre connectée nouvelle génération vise spécifiquement les amateurs de sports d'endurance, particulièrement les traileurs, en proposant plus d'une douzaine d'innovations technologiques inédites.
Une montre conçue pour résister aux conditions extrêmes
La T-Rex 3 Pro affiche des spécifications techniques impressionnantes pour résister aux conditions les plus hostiles. « La smartwatch peut fonctionner à des températures comprises entre -30 °C et +70 °C », précise le constructeur dans son communiqué. Son écran bénéficie d'une protection en verre saphir anti-rayures, tandis que la lunette et les boutons utilisent du titane de grade 5, « un matériau plus durable que les alliages standard, mais aussi plus dur et plus léger que l'acier inoxydable ».
La montre intègre une LED bicolore avec signal SOS et propose deux tailles d’écran AMOLED : 1,5 pouce (48 mm) et 1,32 pouce (44 mm). Sa luminosité de 3 000 nits assure une lecture optimale même en plein soleil. Grâce au micro et au haut-parleur, elle permet des appels Bluetooth, un contrôle vocal via Zepp Flow et des alertes audio pendant l’effort.
Amazfit T-Rex 3 Pro : fonctionnalités, prix et disponibilité
L'Amazfit T-Rex 3 Pro embarque « des dizaines de milliers de cartes hors ligne gratuites », incluant villes, terrains topographiques et pistes de ski. Plus intuitives, elles affichent désormais des points d’intérêt, permettent de rechercher des lieux, créer des itinéraires ou en générer automatiquement selon la distance et la direction choisies. L’antenne intégrée, exploitant la polarisation circulaire et la double fréquence, assure un suivi GPS plus précis même en cas d’interférences, avec une compatibilité étendue à six systèmes satellites.
Côté autonomie, la montre affiche des performances remarquables avec « plus de 3 semaines » d'utilisation standard, « la version 48 mm pouvant atteindre 26 jours ». Même en mode intensif avec « GPS et le mode d'affichage permanent », elle propose « 19 à 20 heures » pour la version 48 mm et « jusqu'à 13 heures » pour la version 44 mm.
Plus de 180 disciplines sont prises en charge, du trail à la musculation, en passant par les activités nautiques. Amazfit met aussi en avant son partenariat avec HYROX et ses modes dédiés. Les données s’exportent vers Strava, Training Peaks ou Intervals.icu. Sur la récupération, la montre analyse la VO2 max, la charge d’entraînement, le temps de repos, la fréquence cardiaque et la qualité du sommeil, tout en affichant un suivi continu via le BioCharge Energy Score. Le capteur PPG BioTracker 6.0 complète ce dispositif.
Disponible au prix de 399,9 euros, l’Amazfit T-Rex 3 Pro sera commercialisée dès ce vendredi 5 septembre en Tactical Black, puis en Black Gold à la fin du mois. La version 44 mm, déclinée en Gold and Gray et Black Gold, arrivera quant à elle ultérieurement.
Source : Communiqué de presse