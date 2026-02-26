Huawei officialise la Watch GT Runner 2, une montre connectée pensée pour la performance et spécialisée dans le suivi de la course à pied, mais pas seulement.
On a tendance à l'oublier, mais en 2021 Huawei a sorti la Huawei Watch GT Runner, une version spéciale de sa montre connectée dédiée au running, et qui n'avait pas eu de mise à jour depuis. Cinq années plus tard, et à la surprise générale, le constructeur annonce la Watch GT Runner 2. Huawei continue de cibler les amateurs de course à pied en quête de données fiables et d’outils d’entraînement complets. Cette nouvelle génération mise sur une précision de localisation renforcée, une autonomie solide et un suivi physiologique poussé pour séduire les runners réguliers comme les marathoniens.
GPS amélioré et données spécialisées pour les runners
La Watch GT Runner 2 embarque une architecture d’antenne 3D flottante associée à un positionnement double bande multi-satellites. L’objectif est clair : améliorer la précision du tracé, de la distance et de l’allure, y compris dans des environnements complexes comme les zones urbaines denses ou les tunnels. Huawei annonce une précision accrue de 20 % par rapport à l'excellente Watch GT 6 dévoilée à la rentrée 2025, et 10 % de précision supplémentaire sur l'analyse des données de course.
Huawei ajoute un algorithme de navigation inertielle capable de maintenir un suivi cohérent lorsque le signal satellite est perturbé. Concrètement, la montre s’appuie sur ses capteurs internes pour reconstituer le parcours et limiter les écarts lors des passages sous obstacles.
Côté endurance, la batterie de 540 mAh promet jusqu’à 14 jours en usage léger, similaire à une Huawei Watch GT 6, et jusqu’à 32 heures d’entraînement avec le GPS double bande activé. De quoi couvrir un marathon, voire plusieurs sorties longues, sans recharge intermédiaire.
En parlant de marathon, Huawei met en avant un mode Marathon dédié, intégrant gestion de course, planification, simulation et assistance en temps réel. L’utilisateur peut bénéficier d’indications d’allure, d’estimations de temps final et de rappels de ravitaillement pendant l’épreuve.
Une montre connectée tout-terrain pour la vie quotidienne et les séances d'entrainement
La montre introduit aussi des métriques avancées pour l’entraînement : puissance de course, VO2 Max, charge d’entraînement distinguant efforts aérobies et anaérobies, ainsi qu’une recommandation automatique de récupération. Cette dernière vous propose, en fonction des données de santé collectées, de ralentir la cadence pour reprendre votre souffle. Les analyses post-course se veulent complètes avec courbes d’allure, fréquence cardiaque, puissance, cadence ou encore oscillation verticale. Huawei mise aussi sur l'intelligence artificielle pour proposer des programmes d'entrainement et des parcours de course.
La Huawei Watch GT Runner 2 n'est pas qu'une simple montre pour les coureurs, et embarque le suivi de plusieurs activités sportives, dont le cyclisme, le golf ou encore la plongée.
Au-delà du sport, la Watch GT Runner 2 assure un suivi continu de la fréquence cardiaque, de la variabilité (HRV), de la saturation en oxygène (SpO2) et du sommeil. L’ECG est également intégré.
Côté design, Huawei opte pour un boîtier en alliage de titane et un verre Kunlun de seconde génération. L’écran de 1,32 pouce (43,5 mm de diamètre) peut atteindre jusqu’à 3 000 nits de luminosité. Avec 34,5 g pour le boîtier seul (43,5 g avec bracelet tissé) et une épaisseur de 10,7 mm, la montre se veut légère et adaptée aux longues sorties. Le design est volontairement plus léger qu'une Huawei Watch GT 6, et trois coloris Argent/Orange, Argent/Bleu, Midnight Black sont proposés. Les bracelets adoptent d'ailleurs un dégradé de couleurs assez original, sauf sur la version noire, plus sobre et passe-partout.
Plus ou moins de couleurs, au choix ©Huawei
La Watch GT Runner 2 est enfin compatible iOS et Android, avec la prise en charge des appels en Bluetooth et l'affichage des notifications. Elle sera disponible à partir du 16 mars prochain à un prix de 399€.