La montre introduit aussi des métriques avancées pour l’entraînement : puissance de course, VO2 Max, charge d’entraînement distinguant efforts aérobies et anaérobies, ainsi qu’une recommandation automatique de récupération. Cette dernière vous propose, en fonction des données de santé collectées, de ralentir la cadence pour reprendre votre souffle. Les analyses post-course se veulent complètes avec courbes d’allure, fréquence cardiaque, puissance, cadence ou encore oscillation verticale. Huawei mise aussi sur l'intelligence artificielle pour proposer des programmes d'entrainement et des parcours de course.

La Huawei Watch GT Runner 2 n'est pas qu'une simple montre pour les coureurs, et embarque le suivi de plusieurs activités sportives, dont le cyclisme, le golf ou encore la plongée.

Au-delà du sport, la Watch GT Runner 2 assure un suivi continu de la fréquence cardiaque, de la variabilité (HRV), de la saturation en oxygène (SpO2) et du sommeil. L’ECG est également intégré.

Côté design, Huawei opte pour un boîtier en alliage de titane et un verre Kunlun de seconde génération. L’écran de 1,32 pouce (43,5 mm de diamètre) peut atteindre jusqu’à 3 000 nits de luminosité. Avec 34,5 g pour le boîtier seul (43,5 g avec bracelet tissé) et une épaisseur de 10,7 mm, la montre se veut légère et adaptée aux longues sorties. Le design est volontairement plus léger qu'une Huawei Watch GT 6, et trois coloris Argent/Orange, Argent/Bleu, Midnight Black sont proposés. Les bracelets adoptent d'ailleurs un dégradé de couleurs assez original, sauf sur la version noire, plus sobre et passe-partout.