Une énième montre connectée sur le marché ? Pas si vite avec vos a priori !

Avec ses fonctionnalités pensées spécifiquement pour les coureurs, et son système de géolocalisation ultraprécis, la Watch GT Runner 2 n’est pas simplement un accessoire high-tech. HUAWEI a conçu un véritable compagnon de route pour tous les sportifs, et en particulier les mordus de running.

En ce moment, grâce au code promo A40GTR2CLUBIC, la Watch GT Runner 2 s'affiche à 359,99€ au lieu de 399,99€.