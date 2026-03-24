Préparation d’un marathon, suivi de la santé, précision de la géolocalisation, autonomie et conception soignée… la HUAWEI Watch GT Runner 2 s'impose déjà comme le partenaire de choix pour les sportifs.
Une énième montre connectée sur le marché ? Pas si vite avec vos a priori !
Avec ses fonctionnalités pensées spécifiquement pour les coureurs, et son système de géolocalisation ultraprécis, la Watch GT Runner 2 n’est pas simplement un accessoire high-tech. HUAWEI a conçu un véritable compagnon de route pour tous les sportifs, et en particulier les mordus de running.
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La montre idéale pour apprivoiser un semi ou conquérir un marathon
Préparer une course d’endurance, qu’il s’agisse d’un 10 km ambitieux, d’un semi-marathon ou du mythique 42,195 km, demande autant de discipline physique que de force mentale. Chaque sortie, chaque fractionné, chaque phase de récupération s’inscrit dans une préparation longue, souvent étalée sur plusieurs mois.
Pour accompagner cet entraînement exigeant, HUAWEI a intégré sur sa Watch GT Runner 2 un mode Marathon ultra complet pour les coureurs en quête de repères, de régularité et, bien sûr, de performance. La montre assure ainsi un accompagnement à chaque étape : en amont de la course, pendant l’effort, puis au moment crucial de la récupération.
Le mode Marathon est à la pointe
Ce mode donne accès aux principaux marathons du monde entier, avec, pour chacun, un aperçu de ses particularités afin d’adapter au mieux sa préparation. La montre propose aussi des plans d’entraînement construits à partir de données scientifiques, en tenant compte de la condition physique de l’utilisateur, du niveau global des performances, et du calendrier personnel.
Une palette d’indicateurs est disponible : seuil anaérobie, cadence, puissance par sortie, VO2 max ou encore charge d’entraînement et courbe puissance… autant de données précieuses pour mieux comprendre sa foulée, affiner les séances et ainsi se rapprocher de ses objectifs.
Parmi les outils disponibles, la détection du seuil lactique en temps réel mérite une mention particulière. Elle permet d’identifier avec précision le moment où l’accumulation de lactate dans l’organisme commence à freiner la performance. Il est alors possible de mieux structurer ses entraînements pour repousser ses limites. Et parce qu’un bon entraînement ne se résume pas à l’effort, la GT Runner 2 accompagne aussi l’après-course avec un programme de récupération ; histoire d’aider le corps à repartir du bon pied.
Un véritable coach au poignet
HUAWEI a eu la judicieuse idée de collaborer avec la dsm-firmenich Running Team afin de comprendre les besoins très concrets des coureurs lors de la course, et ainsi adapter son logiciel en conséquence.
Temps d’arrivée, allure, fréquence cardiaque, avance ou retard par rapport à l’objectif fixé… tout est présenté de manière lisible, pour permettre au coureur de savoir où il en est, sans se perdre dans des chiffres complexes.
La montre va même plus loin en intégrant une stratégie nutritionnelle personnalisée, aussi bien lors de la préparation que pour la course elle-même. Des rappels de ravitaillement viennent soutenir l’effort au bon moment, de manière à maintenir un niveau d’énergie optimal jusqu’à la ligne d’arrivée.
Une technologie de géolocalisation ultra-précise
La précision du système de géolocalisation constitue l’un des critères les plus décisifs pour une montre connectée, plus encore lorsqu’elle s’adresse aux sportifs et, en particulier, aux amateurs de running.
Dans ce domaine, HUAWEI affiche déjà un savoir-faire reconnu, mais la marque ne s’est pas reposée sur ses acquis. Avec la GT Runner 2, elle revendique un positionnement 20 % plus précis que celui de la gamme GT 6, y compris dans des environnements complexes comme les zones urbaines denses, les abords de bâtiments ou les passages en tunnel.
Pour atteindre ce niveau de précision, le constructeur a mis au point une antenne flottante 3D capable de générer des signaux à polarisation circulaire parfaitement alignés avec les signaux satellites. Les performances globales de l’antenne intégrée seraient jusqu’à 3,5 fois supérieures à celles de la génération précédente. Et à cela s’ajoute un algorithme d’optimisation chargé d’affiner encore la réception et l’interprétation des données issues des principaux systèmes de navigation par satellite, parmi lesquels GPS, Galileo, GLONASS et BeiDou.
Garder le contrôle sur sa santé et son état de forme
Le moins que l’on puisse dire, c’est que HUAWEI ne fait pas les choses à moitié, notamment en matière de suivi de la santé ! Avec la GT Runner 2, la marque déploie tout un arsenal de fonctions permettant de garder un œil sur l’état du corps, aussi bien au quotidien que dans le cadre d’une pratique sportive.
La montre est ainsi capable de générer un rapport ECG en seulement 30 secondes, en maintenant simplement le doigt sur l’électrode latérale. Elle surveille également l’activité cardiaque grâce à son capteur PPG et peut alerter en temps réel en cas de signes évocateurs de fibrillation atriale.
Les utilisateurs sujets aux troubles du sommeil ne sont pas oubliés ; la GT Runner 2 peut aussi contribuer à repérer d’éventuelles anomalies respiratoires pendant la nuit. À cela s’ajoute la mesure du SpO2, précieuse pour évaluer l’oxygénation sanguine et, plus largement, la santé respiratoire. Enfin, elle suit la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), un indicateur particulièrement utile pour mieux comprendre son état de forme, ajuster son entraînement.
Une montre pour (tous) les sportifs
Si la GT Runner 2 met clairement l’accent sur la course à pied, elle ne s’adresse pas aux seuls passionnés de running. HUAWEI a conçu une montre capable d’accompagner un large éventail de pratiques sportives, avec plus de 100 modes intégrés. Cyclisme, golf, trail… chacun peut y trouver son bonheur et un suivi adapté à sa discipline.
Qui plus est, l’analyse ne s’arrête pas aux sports terrestres. La montre répond également à la norme EN13319, dédiée aux accessoires de plongée. Elle accompagne donc les apnéistes jusqu’à 40 mètres de profondeur.
Autonomie et conception : un sans-faute !
Toutes ces fonctionnalités avancées n’auraient évidemment qu’un intérêt limité si la conception, et surtout l’autonomie, ne suivaient pas. Sur ce point, la HUAWEI Watch GT Runner 2 coche les bonnes cases. Avec jusqu’à 32 heures d’utilisation en mode GPS et jusqu’à 14 jours en usage léger, sans oublier la présence d’une charge rapide, elle affiche une endurance à la hauteur de ses ambitions sportives.
Ajoutez à cela un boîtier en alliage de titane de qualité aérospatiale, un verre ultra-résistant, un poids de seulement 34,5 grammes, ainsi qu’un bracelet respirant pensé pour le confort à l’effort, et vous obtenez une montre aussi solide qu’agréable à porter. Pour couronner le tout, cette montre est fine, seulement 10,7 mm
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