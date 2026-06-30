Sur la plateforme chinoise Weibo, le leaker Instant Digital a récemment affirmé que l’Apple Watch prévue pour 2027 profiterait d’une « refonte majeure ». Le leaker ne donne pas de fiche technique détaillée, mais rattache cette information à d’anciennes rumeurs autour d’un modèle longtemps surnommé Apple Watch X. Pour ceux qui l'ignorent, ce projet était présenté, il y a plusieurs années, comme une évolution marquante du design de la montre connectée d’Apple.

Le point le plus sensible ne concernerait pas seulement l’apparence du boîtier. Les précédentes rumeurs autour de cette Apple Watch X évoquaient aussi une modification du système d’attache des bracelets. Or, ce détail compte beaucoup pour les possesseurs de la montre. Depuis des années, Apple a bâti un écosystème d’accessoires très large autour de ses bracelets, avec une compatibilité devenue presque un réflexe pour les utilisateurs qui changent de modèle.

La fuite suggère donc que la génération 2027 pourrait reprendre cette piste. Si le système de fixation venait à évoluer, les bracelets déjà achetés pourraient ne plus fonctionner avec le nouveau boîtier. Instant Digital va d’ailleurs jusqu’à recommander aux personnes qui envisagent d’acheter une nouvelle montre l’an prochain de ne plus investir dans des bracelets supplémentaires d’ici là.