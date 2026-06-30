Que diriez-vous si votre collection de bracelets Apple Watch devenait soudainement obsolète ? Une refonte majeure évoquée pour 2027 pourrait remettre en question la compatibilité des bracelets actuels.
Depuis plusieurs mois, les indiscrétions se concentrent surtout sur les futurs iPhone, en particulier les iPhone 18 Pro et le modèle pliable désormais évoqué sous le nom d’iPhone Ultra. L’Apple Watch, elle, se fait beaucoup plus discrète. Quelques éléments circulent bien autour de l’Apple Watch Ultra 4, attendue cet automne avec un possible nouveau design et des changements du côté des capteurs. En revanche, la future Apple Watch Series 12 reste encore entourée d’un épais brouillard.
Apple Watch : le système de bracelets pourrait bientôt changer
Sur la plateforme chinoise Weibo, le leaker Instant Digital a récemment affirmé que l’Apple Watch prévue pour 2027 profiterait d’une « refonte majeure ». Le leaker ne donne pas de fiche technique détaillée, mais rattache cette information à d’anciennes rumeurs autour d’un modèle longtemps surnommé Apple Watch X. Pour ceux qui l'ignorent, ce projet était présenté, il y a plusieurs années, comme une évolution marquante du design de la montre connectée d’Apple.
Le point le plus sensible ne concernerait pas seulement l’apparence du boîtier. Les précédentes rumeurs autour de cette Apple Watch X évoquaient aussi une modification du système d’attache des bracelets. Or, ce détail compte beaucoup pour les possesseurs de la montre. Depuis des années, Apple a bâti un écosystème d’accessoires très large autour de ses bracelets, avec une compatibilité devenue presque un réflexe pour les utilisateurs qui changent de modèle.
La fuite suggère donc que la génération 2027 pourrait reprendre cette piste. Si le système de fixation venait à évoluer, les bracelets déjà achetés pourraient ne plus fonctionner avec le nouveau boîtier. Instant Digital va d’ailleurs jusqu’à recommander aux personnes qui envisagent d’acheter une nouvelle montre l’an prochain de ne plus investir dans des bracelets supplémentaires d’ici là.
Apple Watch Series 12 : un modèle de transition avant la refonte de 2027 ?
À l'heure actuelle, les informations quant à l'Apple Watch Series 12 restent cela dit assez peu nombreuses. Instant Digital ne précise pas quels éléments du design seraient modifiés, ni si cette refonte concernerait le format du boîtier, l’épaisseur, l’écran ou seulement le mécanisme d’attache. Le lien établi avec l’ancienne rumeur de l’Apple Watch X laisse surtout penser que le système de bracelets pourrait faire partie des changements les plus visibles pour les utilisateurs.
Les bracelets comptent parmi les accessoires que l’on garde généralement le plus longtemps avec une Apple Watch, ces derniers étant souvent réutilisés d’un modèle à l’autre. Si la firme de Cupertino changeait son système, cela pourrait alors bousculer les habitudes, notamment auprès de ceux qui en ont déjà accumulé plusieurs au fil des générations.
Cette échéance de 2027 fait aussi écho à une autre rumeur récente autour d’un écran OLED plus économe en énergie. Il convient toutefois de rappeler que cette refonte repose uniquement sur une fuite et doit donc être accueillie avec une certaine prudence. Elle laisse cependant imaginer que la prochaine grande évolution de l’Apple Watch pourrait se dessiner en 2027, possiblement dans le sillage de l’iPhone des 20 ans.