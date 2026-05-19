Bonne nouvelle pour les amateurs de sensations fortes : Apple aurait de nouvelles ambitions pour sa montre la plus sportive. D’après les derniers bruits de couloir, l’Apple Watch Ultra 4 serait pressentie avec un design revu et une nouvelle fonction dédiée à la pression artérielle.
Apple préparerait plusieurs changements pour sa future montre haut de gamme. Selon un rapport de DigiTimes, l’Apple Watch Ultra 4 pourrait bénéficier d’un design entièrement revu, accompagné d’une fonction de surveillance de la tension artérielle plus avancée. Le géant de Cupertino renforcerait ainsi l’un des terrains sur lesquels il concentre déjà une grande partie de ses nouveautés : les fonctions de santé embarquées au poignet.
Un nouveau suivi de la pression artérielle en préparation
La prochaine Apple Watch Ultra intégrerait une fonction capable d’alerter l’utilisateur en cas de pression artérielle élevée. Le système reposerait sur le capteur optique de fréquence cardiaque placé au dos de la montre. Celui-ci analyserait la réaction des vaisseaux sanguins à chaque battement du cœur afin de repérer un schéma inhabituel.
D’après les informations rapportées par nos confrères de MacRumors, cette fonction serait actuellement examinée par la FDA, l’agence américaine chargée notamment de l’encadrement des dispositifs médicaux. Le fonctionnement exact de cette nouveauté reste toutefois à préciser. Apple a déjà introduit avec watchOS 26 une fonction baptisée Hypertension Notifications, qui utilise elle aussi le capteur optique pour étudier, sur des périodes de 30 jours, la réponse des vaisseaux sanguins.
Dans son rapport, DigiTimes précise par ailleurs que certains modèles précédents d’Apple Watch disposaient déjà de capacités liées à la mesure de la pression artérielle. La nouvelle version pourrait donc correspondre à une approche plus aboutie, ou davantage validée sur le plan clinique, de technologies déjà présentes dans le matériel.
Après cette étape, les prochaines avancées d’Apple en matière de santé devraient concerner le suivi non invasif de la glycémie. Cette fonction, sur laquelle l’entreprise travaillerait depuis plusieurs années, resterait néanmoins dépendante d’une validation des autorités compétentes.
Une refonte de l'Apple Watch Ultra… pour relancer les ventes ?
Le rapport évoque aussi une évolution importante du design. DigiTimes avait déjà indiqué l’an dernier qu’au moins un nouveau modèle d’Apple Watch profiterait d’un changement extérieur marqué, avec notamment huit capteurs disposés en anneau au dos de l’appareil, selon des sources issues de la chaîne d’approvisionnement.
La nouvelle publication va plus loin en parlant cette fois d’une refonte complète, associée à une nette montée en gamme des fonctions de détection. Des observateurs du marché cités par DigiTimes estiment que ce changement pourrait faire progresser les livraisons d’Apple Watch de 20 % à 30 % par rapport à 2025.
Une chose est sûre, les améliorations attendues des capteurs profiteraient aussi à Taiwan-Asia Semiconductor, présenté comme le fournisseur exclusif d’Apple pour certains composants de détection. Des commandes en grand volume pourraient en effet intervenir dès le mois de juillet prochain, toujours selon les informations rapportées.