La prochaine Apple Watch Ultra intégrerait une fonction capable d’alerter l’utilisateur en cas de pression artérielle élevée. Le système reposerait sur le capteur optique de fréquence cardiaque placé au dos de la montre. Celui-ci analyserait la réaction des vaisseaux sanguins à chaque battement du cœur afin de repérer un schéma inhabituel.

D’après les informations rapportées par nos confrères de MacRumors, cette fonction serait actuellement examinée par la FDA, l’agence américaine chargée notamment de l’encadrement des dispositifs médicaux. Le fonctionnement exact de cette nouveauté reste toutefois à préciser. Apple a déjà introduit avec watchOS 26 une fonction baptisée Hypertension Notifications, qui utilise elle aussi le capteur optique pour étudier, sur des périodes de 30 jours, la réponse des vaisseaux sanguins.

Dans son rapport, DigiTimes précise par ailleurs que certains modèles précédents d’Apple Watch disposaient déjà de capacités liées à la mesure de la pression artérielle. La nouvelle version pourrait donc correspondre à une approche plus aboutie, ou davantage validée sur le plan clinique, de technologies déjà présentes dans le matériel.

Après cette étape, les prochaines avancées d’Apple en matière de santé devraient concerner le suivi non invasif de la glycémie. Cette fonction, sur laquelle l’entreprise travaillerait depuis plusieurs années, resterait néanmoins dépendante d’une validation des autorités compétentes.