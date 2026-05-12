Pour mémoire, les rumeurs autour de Touch ID avaient été relancées après la découverte de lignes de code repérées par Macworld et confirmées par MacRumors en août dernier. Ces éléments laissaient penser qu’Apple pouvait envisager cette technologie pour l’Apple Watch Series 12 ou l’Apple Watch Ultra 4.

Plusieurs pistes avaient alors été évoquées. Le capteur aurait pu être placé sous l’écran ou intégré au bouton latéral, à la manière de ce qu’Apple propose déjà sur certains iPad mini et iPad Air. Mais, selon les dernières informations rapportées, cette hypothèse ne serait finalement pas celle retenue pour les modèles attendus en 2026.

Ces futures Apple Watch ne devraient pas non plus introduire de grande refonte esthétique. Un changement de design ne serait pas attendu avant 2028 au plus tôt. À cette échéance, Apple pourrait aussi avancer sur une technologie de mesure non invasive de la glycémie, mais cette fonction resterait aujourd’hui à un stade précoce de développement. Il va donc falloir s'armer de patience avant que l'Apple Watch ne fasse sa révolution.