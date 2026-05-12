Apple semble avoir tranché : l’espace disponible sur sa montre connectée servirait d’abord à améliorer l’autonomie plutôt qu’à accueillir Touch ID. Les prochains modèles d’Apple Watch devraient donc miser sur des batteries plus généreuses et des capteurs de santé plus avancés.
Vous en rêvez peut-être la nuit : poser le doigt sur votre montre pour la déverrouiller, comme on le fait déjà sur certains iPad. Mais sur l’Apple Watch, chaque millimètre compte, et Apple n’aurait visiblement pas l’intention de sacrifier de la batterie pour y loger Touch ID. Selon Instant Digital, la marque préférerait concentrer ses efforts sur l’autonomie et les capteurs de santé, deux terrains jugés plus utiles au quotidien qu’un nouveau mode d’authentification.
Apple Watch : l'autonomie resterait prioritaire sur Touch ID
D’après Instant Digital, Apple ne chercherait pas, à ce stade, à ajouter une reconnaissance biométrique par empreinte digitale à l’Apple Watch. Le déverrouillage via l’iPhone associé resterait la solution retenue par l’entreprise pour ses montres connectées. L’intégration de Touch ID poserait plusieurs limites. Elle entraînerait d'abord un coût supplémentaire et occuperait qui plus est de l’espace à l’intérieur d’un boîtier déjà très contraint. Cet espace pourrait, selon cette source, être utilisé plus utilement pour augmenter la capacité de la batterie. Apple ne souhaiterait donc pas faire ce compromis pour le moment.
Sur une montre connectée, chaque composant impose un arbitrage. Ajouter un capteur d’empreintes sous l’écran ou dans un bouton latéral réduirait la place disponible pour d’autres éléments. Or, les prochaines générations d’Apple Watch devraient plutôt chercher à améliorer l’endurance et les fonctions liées à la santé.
Un changement de design repoussé à plus tard
Pour mémoire, les rumeurs autour de Touch ID avaient été relancées après la découverte de lignes de code repérées par Macworld et confirmées par MacRumors en août dernier. Ces éléments laissaient penser qu’Apple pouvait envisager cette technologie pour l’Apple Watch Series 12 ou l’Apple Watch Ultra 4.
Plusieurs pistes avaient alors été évoquées. Le capteur aurait pu être placé sous l’écran ou intégré au bouton latéral, à la manière de ce qu’Apple propose déjà sur certains iPad mini et iPad Air. Mais, selon les dernières informations rapportées, cette hypothèse ne serait finalement pas celle retenue pour les modèles attendus en 2026.
Ces futures Apple Watch ne devraient pas non plus introduire de grande refonte esthétique. Un changement de design ne serait pas attendu avant 2028 au plus tôt. À cette échéance, Apple pourrait aussi avancer sur une technologie de mesure non invasive de la glycémie, mais cette fonction resterait aujourd’hui à un stade précoce de développement. Il va donc falloir s'armer de patience avant que l'Apple Watch ne fasse sa révolution.