L’intérêt de la technologie HMO réside dans la mobilité des électrons. Plus celle-ci est élevée, plus les transistors peuvent efficacement piloter les pixels d’un écran OLED avec une consommation mieux maîtrisée. D’après The Elec, les transistors oxide TFT produits aujourd’hui à grande échelle restent généralement sous les 10 cm²/Vs, tandis que l’industrie vise désormais une fourchette allant de 30 à 50 cm²/Vs pour les prochains écrans OLED.

LG Display travaillerait aussi sur un procédé de fabrication par « pulvérisation cathodique », ou sputtering dans la langue de Shakespeare. Cette méthode aurait l’avantage de faciliter l’intégration de la technologie HMO dans des lignes de production déjà existantes, un point important pour passer d’un développement en laboratoire à une fabrication industrielle.

Samsung Display suivrait, de son côté, une autre voie. Le fournisseur d’écrans OLED de la marque à la pomme utiliserait un procédé appelé dépôt de couche atomique, ou ALD, qui consiste à déposer des films extrêmement fins couche par couche, à l’échelle atomique. Cette approche serait plus lente, mais pourrait permettre un contrôle plus précis de la couche transistor.