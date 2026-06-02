Apple envisage une nouvelle génération de technologie d'affichage pour ses montres connectées. LG Display développe une architecture OLED capable de consommer moins d'énergie que les écrans actuels.
Le calendrier des innovations Apple suit un schéma prévisible : les nouveautés d'affichage sont souvent testées sur la montre avant de migrer vers l'iPhone. Cette fois-ci, une technologie baptisée HMO pourrait franchir cette étape en 2027. LG Display peaufine cette architecture destinée à remplacer le LTPO actuellement intégré sur tous les appareils Apple disposant d'affichages à taux de rafraîchissement variable et de l’Always-On Display. Selon un rapport du média coréen The Elec, l'enjeu principal concerne la consommation énergétique.
LG Display mise sur une nouvelle génération de transistors OLED pour l'Apple Watch
L’intérêt de la technologie HMO réside dans la mobilité des électrons. Plus celle-ci est élevée, plus les transistors peuvent efficacement piloter les pixels d’un écran OLED avec une consommation mieux maîtrisée. D’après The Elec, les transistors oxide TFT produits aujourd’hui à grande échelle restent généralement sous les 10 cm²/Vs, tandis que l’industrie vise désormais une fourchette allant de 30 à 50 cm²/Vs pour les prochains écrans OLED.
LG Display travaillerait aussi sur un procédé de fabrication par « pulvérisation cathodique », ou sputtering dans la langue de Shakespeare. Cette méthode aurait l’avantage de faciliter l’intégration de la technologie HMO dans des lignes de production déjà existantes, un point important pour passer d’un développement en laboratoire à une fabrication industrielle.
Samsung Display suivrait, de son côté, une autre voie. Le fournisseur d’écrans OLED de la marque à la pomme utiliserait un procédé appelé dépôt de couche atomique, ou ALD, qui consiste à déposer des films extrêmement fins couche par couche, à l’échelle atomique. Cette approche serait plus lente, mais pourrait permettre un contrôle plus précis de la couche transistor.
Une adoption possible dès 2027, mais encore incertaine
Le rapport de The Elec indique que le premier produit Apple à utiliser la technologie HMO de LG Display pourrait être l’Apple Watch prévue l’an prochain. À vrai dire, ce choix ne serait pas totalement inédit dans la stratégie du constructeur puisque ce dernier a déjà utilisé sa montre comme terrain d’introduction pour de nouvelles technologies d’affichage avant de les étendre à des produits vendus en plus grands volumes, comme l’iPhone.
Sachez toutefois que rien n'est encore acté à l'heure où nous rédigeons ces lignes. LG Display doit encore valider plusieurs critères avant une éventuelle production de masse, dont la mobilité, l’uniformité, la fiabilité, la température de fabrication et le rendement. Sans validation industrielle, l’arrivée commerciale de cette technologie ne serait pas garantie. Pour l’heure, Apple n’a pas confirmé ces informations. Le dossier reste donc dépendant des avancées de LG Display et de la capacité de la technologie HMO à franchir les étapes nécessaires à une production en série.
Les rumeurs évoquées jusqu’ici ne prévoient pas de changement majeur de design pour la gamme Apple Watch cette année. Une refonte ne serait en effet pas attendue avant 2028. L’adoption d’un écran OLED plus économe en énergie dès 2027 resterait néanmoins possible, à condition que la technologie soit prête à temps.