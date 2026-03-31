Apple avance sur l’intégration de dalles OLED dans sa gamme tout-en-un. Mais, soyez prévenus, il va falloir être patient : les premières machines équipées de cette technologie ne devraient pas voir le jour avant la fin de la décennie.
Des informations venues de Corée du Sud indiquent qu’Apple avance sur le dossier de l’iMac OLED. Le constructeur aurait demandé à Samsung Display et LG Display de produire des premiers échantillons d’écrans, signe d’un projet qui sort progressivement de sa phase exploratoire. Selon toute vraisemblance, il faudrait attendre 2029, voire 2030, avant une commercialisation. En cause : des exigences techniques élevées, avec des standards que les technologies actuelles ne permettent pas encore d’atteindre.
Des écrans QD-OLED encore loin des exigences d’Apple
Les deux fabricants coréens ont reçu pour instruction de produire ces échantillons sur leurs lignes de production de masse, et non dans des installations expérimentales. Un signe que le projet progresse concrètement, même si la commercialisation reste lointaine. Apple souhaite utiliser la technologie QD-OLED pour ses futurs iMac. Cette approche élimine le filtre couleur, ce qui améliore la luminosité et rend les couleurs plus éclatantes.
Le hic : les dalles QD-OLED atteignent aujourd'hui 160 pixels par pouce maximum, alors qu'Apple vise 220 PPI. Un écart qui explique pourquoi le constructeur californien accepte d'attendre plusieurs années. Samsung Display semble actuellement plus avancé sur la production de QD-OLED et pourrait devenir le fournisseur principal, voire exclusif, au moment du lancement.
La fabrication de ces écrans en grande dimension pose également problème. Les premiers modèles devraient se limiter à 24 ou 27 pouces, déception pour ceux qui espéraient voir débouler des iMac de 30 à 32 pouces.
Apple étale l’arrivée de l’OLED sur plusieurs années
L’OLED s’installe progressivement dans l’écosystème d’Apple. Introduite d’abord sur l’Apple Watch, la technologie a ensuite été déployée sur l’iPhone, puis plus récemment sur l’iPad. Le MacBook Pro devrait à son tour en bénéficier dans le cadre d’une refonte attendue cette année, laissant l’iMac parmi les derniers modèles concernés.
Cette progression s’inscrit dans une stratégie étalée sur plusieurs années. Comme le suggèrent les informations venues de la chaîne d’approvisionnement, le géant de Cupertino privilégie des spécifications élevées, quitte à retarder l’adoption de l’OLED sur certaines machines.