Les deux fabricants coréens ont reçu pour instruction de produire ces échantillons sur leurs lignes de production de masse, et non dans des installations expérimentales. Un signe que le projet progresse concrètement, même si la commercialisation reste lointaine. Apple souhaite utiliser la technologie QD-OLED pour ses futurs iMac. Cette approche élimine le filtre couleur, ce qui améliore la luminosité et rend les couleurs plus éclatantes.

Le hic : les dalles QD-OLED atteignent aujourd'hui 160 pixels par pouce maximum, alors qu'Apple vise 220 PPI. Un écart qui explique pourquoi le constructeur californien accepte d'attendre plusieurs années. Samsung Display semble actuellement plus avancé sur la production de QD-OLED et pourrait devenir le fournisseur principal, voire exclusif, au moment du lancement.

La fabrication de ces écrans en grande dimension pose également problème. Les premiers modèles devraient se limiter à 24 ou 27 pouces, déception pour ceux qui espéraient voir débouler des iMac de 30 à 32 pouces.