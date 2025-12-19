D’après le média spécialisé The Elec, cité par nos confrères de 9to5Mac, la marque à la pomme aurait sollicité Samsung Display et LG Display via une demande d’informations techniques portant sur la conception d’un iMac équipé d’une dalle OLED. Ce type de procédure précède généralement l’envoi d’une demande de devis officielle et intervient avant même que les spécifications finales du produit ne soient figées.

Les deux acteurs sud-coréens sont ainsi consultés sur leur capacité à répondre aux attentes d’Apple, sans qu’aucun engagement commercial ne soit conclu pour l’instant. Le cahier des charges évoqué ferait état d’un écran de 24 pouces, capable d’atteindre 600 nits de luminosité, avec une densité de 218 pixels par pouce. Par rapport à l’iMac actuel de même taille, cela correspondrait à une hausse de luminosité de 20 %, tout en conservant exactement la même définition.