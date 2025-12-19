Apple poursuit sa transition vers l’OLED et envisagerait désormais d’équiper son iMac de cette technologie d’affichage. Selon des informations issues de la chaîne d’approvisionnement, le constructeur de Cupertino aurait sollicité ses fournisseurs pour en étudier la faisabilité, mais l’échéance resterait encore très lointaine.
Alors que l’Apple Watch, l’iPhone puis l’iPad ont progressivement adopté l’OLED, et que le MacBook Pro devrait bientôt suivre, cette technologie d’affichage n’avait jusqu’ici jamais été mentionnée avec précision pour l’iMac. C’est désormais le cas : Apple étudierait la possibilité de passer son ordinateur tout-en-un à l’OLED, avec une demande de renseignements envoyée aux fabricants d’écrans Samsung Display et LG Display.
Un projet d’iMac OLED encore au stade préliminaire
D’après le média spécialisé The Elec, cité par nos confrères de 9to5Mac, la marque à la pomme aurait sollicité Samsung Display et LG Display via une demande d’informations techniques portant sur la conception d’un iMac équipé d’une dalle OLED. Ce type de procédure précède généralement l’envoi d’une demande de devis officielle et intervient avant même que les spécifications finales du produit ne soient figées.
Les deux acteurs sud-coréens sont ainsi consultés sur leur capacité à répondre aux attentes d’Apple, sans qu’aucun engagement commercial ne soit conclu pour l’instant. Le cahier des charges évoqué ferait état d’un écran de 24 pouces, capable d’atteindre 600 nits de luminosité, avec une densité de 218 pixels par pouce. Par rapport à l’iMac actuel de même taille, cela correspondrait à une hausse de luminosité de 20 %, tout en conservant exactement la même définition.
Une commercialisation pas avant plusieurs années
Les adeptes d’écrans OLED devront toutefois prendre leur mal en patience. Étant donné l’état encore très préliminaire du projet, le développement ne serait pas finalisé avant 2027 ou 2028, et la commercialisation interviendrait vraisemblablement plus tard encore. Quant à l’idée d’un iMac doté d'un écran nettement plus grand, autour de 30 à 32 pouces, elle pourrait, pour l’instant, rester lettre morte.
Apple privilégierait une technologie RGB OLED, où lumière et couleurs sont gérées au niveau de chaque sous-pixel. Cependant, celle-ci ne permettrait pas encore de produire de façon fiable et à grande échelle des panneaux de cette dimension. Cette contrainte technique contribuerait d’ailleurs à expliquer pourquoi l’OLED arrive d’abord sur les Mac portables avant d’être envisagée sur les iMac.