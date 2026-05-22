La fabrication d’écrans OLED pour ordinateurs portables se révèle sans surprise plus complexe que celle des dalles destinées aux smartphones. Les panneaux sont plus grands, mais doivent aussi répondre à des exigences plus élevées en matière de luminosité et de durée de vie.

C’est précisément sur ce terrain que Samsung Display aurait progressé. Le fournisseur aurait en effet atteint un rendement supérieur à 90 % sur sa ligne Gen 8.6, tandis que certaines étapes de fabrication monteraient jusqu’à 95 %. Dans l’industrie de l’affichage, ce niveau indique concrètement qu’une production de masse peut être envisagée avec davantage de stabilité.

Les futurs MacBook Pro seraient ainsi équipés d’une technologie OLED tandem à deux couches, déjà utilisée sur les iPad Pro OLED d’Apple. Cette architecture vise à offrir une luminosité plus élevée. Les dalles devraient aussi utiliser une technologie oxide TFT, c’est-à-dire une couche de transistors chargée de piloter les pixels de l’écran, avec une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie. Elles intégreraient enfin une méthode de protection contre l’humidité appelée encapsulation hybride.