L’arrivée de l’OLED sur MacBook Pro se dessine un peu plus. Samsung Display aurait passé un cap en production, avec des rendements désormais assez élevés pour envisager la suite plus sereinement.
Le passage du MacBook Pro à l’OLED se précise. D’après le média coréen The Elec, Samsung Display serait parvenu à améliorer fortement les rendements de production de ses dalles OLED destinées aux ordinateurs portables. Une progression importante pour Apple, dont les futurs modèles 14 et 16 pouces devraient adopter cette technologie d’affichage.
MacBook Pro OLED : Samsung Display approche du rendement nécessaire à la production de masse
La fabrication d’écrans OLED pour ordinateurs portables se révèle sans surprise plus complexe que celle des dalles destinées aux smartphones. Les panneaux sont plus grands, mais doivent aussi répondre à des exigences plus élevées en matière de luminosité et de durée de vie.
C’est précisément sur ce terrain que Samsung Display aurait progressé. Le fournisseur aurait en effet atteint un rendement supérieur à 90 % sur sa ligne Gen 8.6, tandis que certaines étapes de fabrication monteraient jusqu’à 95 %. Dans l’industrie de l’affichage, ce niveau indique concrètement qu’une production de masse peut être envisagée avec davantage de stabilité.
Les futurs MacBook Pro seraient ainsi équipés d’une technologie OLED tandem à deux couches, déjà utilisée sur les iPad Pro OLED d’Apple. Cette architecture vise à offrir une luminosité plus élevée. Les dalles devraient aussi utiliser une technologie oxide TFT, c’est-à-dire une couche de transistors chargée de piloter les pixels de l’écran, avec une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie. Elles intégreraient enfin une méthode de protection contre l’humidité appelée encapsulation hybride.
Les modèles OLED attendus entre fin 2026 et début 2027
Samsung Display avait lancé son investissement dans l’OLED IT Gen 8.6 en 2023. L’entreprise exploite actuellement une seule des deux lignes de production prévues. La seconde pourrait être activée plus tard, selon la demande autour des nouveaux MacBook Pro OLED. Ces futurs ordinateurs portables seraient également associés, d’après les informations rapportées, à une nouveauté notable pour la gamme : la prise en charge tactile. Rappelons toutefois qu'Apple n'a pas encore officialisé ces modèles pour le moment.
De son côté, le média Bloomberg, par la voix de Mark Gurman, a déjà indiqué à plusieurs reprises que les MacBook Pro OLED 14 et 16 pouces étaient prévus entre la fin 2026 et le début 2027. La deuxième option serait désormais jugée plus probable, notamment en raison de la pénurie de puces qui touche l’industrie.