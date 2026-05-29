L'étude, menée dans le cadre de l'Apple Women's Health Study, un programme lancé avec Apple et un institut de recherche américain, s'appuie sur les nuits de 338 participantes âgées de 25 à 59 ans, en grande majorité entre 45 et 59 ans. Son principal constat porte sur un indicateur précis, le temps passé éveillé après s'être endormi, que les spécialistes du sommeil appellent le WASO. Autrement dit, ces réveils nocturnes qui hachent une nuit sans qu'on s'en souvienne forcément au matin, et que le suivi du sommeil d'une Apple Watch sait aujourd'hui repérer.

Dans les dix-huit mois précédant la ménopause, 60 % des participantes suivies ont vu ce temps d'éveil augmenter par rapport aux six mois antérieurs, avec une hausse moyenne de 7 %. Le phénomène se prolonge ensuite : sur la fenêtre encadrant les dernières règles, elles passaient environ 0,8 % de temps en plus éveillées après la ménopause qu'avant. Les chercheurs notent par ailleurs que les troubles du sommeil les plus marqués allaient de pair avec certains symptômes, qu'ils soient urinaires, articulaires, cardiaques ou dépressifs. Leurs recommandations, elles, tiennent du bon sens : une chambre maintenue au frais et un rituel du coucher tourné vers la détente.