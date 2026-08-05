MisterDams

A priori un choix proche de celui de Samsung pour les premiers Z Fold. Si Samsung s’en est éloigné depuis, il y avait peut-être une raison. Ils avaient d’ailleurs opté pour une face entièrement noire sur tous les modèles, la démarcation avec l’écran est moindre.

A voir sur le produit final, mais les photos qui illustrent sont horribles.

En tout cas, si le design est comme ça, à coup sûr la version fermée nous sera présentée exclusivement en noir, avec un fond d’écran bien sombre pour l’écran externe, et plus de libertés sur les couleurs et affichages sur l’écran interne.