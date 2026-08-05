Un iPhone au look non symétrique ? Alors que la marque à la pomme concentre ses efforts sur le design de ses produits, le premier iPhone pliable du fabricant pourrait rompre avec une vieille tradition.
Des informations publiées par le leaker Instant Digital dévoilent une particularité de design de l'iPhone Ultra, le smartphone pliable qu'Apple devrait annoncer le 9 septembre prochain. En effet, le perfectionnisme d'Apple serait repoussé, pour laisser place à la praticité.
Un écran qui manque de symétrie
Selon cette source, les coins arrondis de l'iPhone Ultra entraîneraient une asymétrie visible sur la face avant de l'appareil lorsqu'il est replié. La charnière centrale, plate par nature, contraste avec les bords arrondis de l'écran. Au final, d'un côté, les coins apparaissent arrondis, de l'autre, l'angle est très net. Cette configuration laisse également une zone inutilisée sur la gauche de l'écran, là où la dalle incurve ses bords.
Ce détail, associé aux bordures visibles et au poinçon de la caméra frontale, donne à l'ensemble un aspect inattendu, pour la marque à la pomme..
Un compromis lié aux coins arrondis
Cette asymétrie ne serait pas un défaut de conception à proprement parler, mais plutôt la conséquence directe du choix d'arrondir les coins de l'appareil, une décision qui améliore la prise en main. C'est une conception très similaire à ce que proposait le OnePlus Open. Le revers de la médaille, c'est ce déséquilibre visuel sur la face externe.
Toutefois, si l'on souhaite relativiser ce point, disons-nous qu'un smartphone pliable s'utilise majoritairement déplié. Ce qui limite la vue à cet affichage asymétrique. Par ailleurs, les utilisateurs ont déjà démontré par le passé leur capacité à s'accommoder de choix esthétiques discutables. C'était le cas notamment avec l'encoche quand elle est sortie sur l'iPhone X.
Des absences plus significatives ?
Cette question d'affichage reste secondaire au regard d'autres caractéristiques manquantes, plus susceptibles de peser dans la décision d'achat. Malgré un prix qui devrait tourner autour de 2 300 dollars, l'iPhone Ultra serait dépourvu de Face ID et de téléobjectif. Il pourrait également ne pas intégrer le MagSafe ni le bouton Action.
Selon les projections évoquées, l'appareil pourrait occuper environ 25 % de parts de marché dans sa catégorie lors de ses premiers mois de commercialisation. En somme, les limitations ne seraient qu'un détail, face à l'intérêt que susciterait l'appareil. Toutes les réponses devraient être données le 9 septembre.