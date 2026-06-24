L'iPhone Ultra aurait rencontré plusieurs difficultés lors de sa phase de test. La plus notable concernait la charnière. Celle-ci produisait des craquements et des bruits de cliquetis après une période d'utilisation. Une source industrielle taïwanaise citée dans le rapport indique que "la plupart de ces problèmes ont désormais été résolus". Cette formulation laisse toutefois une part d'incertitude. On ignore si ces défauts pourraient réapparaître après une utilisation prolongée.