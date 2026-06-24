L'iPhone Ultra aurait subi de nombreux problèmes de conception, mais devrait être prêt pour un lancement en septembre. La marque à la pomme pourrait en revanche repousser la sortie de certains autres appareils à l'année prochaine.
Apple semble déterminée à tenir son calendrier pour son premier iPhone pliable. Malgré des difficultés techniques qui n'ont pas toutes été entièrement surmontées, de nombreuses ont déjà trouvé une solution. La production de masse devrait débuter dans l'été.
Une production de masse prévue pour fin juillet
Selon certaines sources bien informées, l'iPhone Ultra, nom pressenti pour le futur smartphone pliable d'Apple, devrait entrer en phase de production de masse à la fin du mois de juillet. Une phase de production d'essai avait déjà eu lieu en avril dernier.
Ce calendrier place le lancement commercial du produit en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Des photos d'unités fonctionnelles pourraient filtrer avant cette date. Par ailleurs, la source confirme que les modèles iPhone 18 de base et iPhone Air 2 pourraient quant à eux, être commercialisés en début d'année prochaine seulement. Apple changerait son calendrier pour un déploiement progressif.
Des problèmes techniques en partie résolus
L'iPhone Ultra aurait rencontré plusieurs difficultés lors de sa phase de test. La plus notable concernait la charnière. Celle-ci produisait des craquements et des bruits de cliquetis après une période d'utilisation. Une source industrielle taïwanaise citée dans le rapport indique que "la plupart de ces problèmes ont désormais été résolus". Cette formulation laisse toutefois une part d'incertitude. On ignore si ces défauts pourraient réapparaître après une utilisation prolongée.
L'autre point sensible concerne le pli visible sur l'écran. Apple avait longtemps repoussé le développement d'un iPhone pliable, souhaitant proposer un appareil sans marque apparente sur la dalle. Si les premiers retours suggèrent que l'écran et le pli de l'iPhone Ultra se situent dans la bonne moyenne du marché, la marque n'a pas réussi à l'éliminer complètement.
Un lancement dans les temps ?
L'arrivée d'Apple sur le segment des smartphones pliants est attendue depuis plusieurs années. Les constructeurs Android, Samsung en tête, y sont présents depuis longtemps. Les Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Fold 8 Ultra seront d'ailleurs déjà disponibles au moment où Apple lancera sa propre production de masse.
Il convient néanmoins de rappeler qu'en tant que produit de première génération, l'iPhone Ultra pourrait présenter des imperfections imprévues que seul l'usage quotidien et à grande échelle permettra de révéler. C'est un facteur que les acheteurs potentiels auront probablement intérêt à prendre en compte avant de se décider.