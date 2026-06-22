Au bout de bientôt un an d'expérience avec l'iPhone Air, Apple a pris le temps d'étudier tous les retours des utilisateurs et d'en tirer des conséquences. Le prochain iPhone Air pourrait être moins performant que les versions Pro, pour ne pas que le prix s'envole.
Selon une rumeur circulant depuis peu, Apple équiperait son prochain iPhone Air 2 d'une puce A20 standard plutôt que de la version Pro, ce qui soulève des questions sur l'avenir de ce segment de sa gamme. Un smartphone ultra fin moins performant sera-t-il réellement vendu, après les ventes décevantes du modèle actuel ?
Des concessions sur les performances
L'information provient du blog du leaker yeux1122, qui indique que selon lui, la puce A20 Pro serait réservée aux modèles iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Fold attendus cette année. L'iPhone Air 2, lui, devrait se contenter de la puce A20 standard, la même que celle prévue pour l'iPhone 18 de base.
Ce point est notable car Apple avait déjà procédé différemment avec le premier iPhone Air, en utilisant une version bridée de la puce A19 Pro, ce qu'on appelle un "binned chip". Cette fois, il ne s'agirait plus d'une variante de la puce haut de gamme, mais bien de la puce d'entrée de gamme en version classique.
Des coûts de production en cause
La raison avancée par la rumeur est d'ordre économique. Le procédé de fabrication 2nm de TSMC, sur lequel reposerait la famille A20, est particulièrement coûteux. Dans un contexte où les prix des composants, notamment la mémoire vive et le stockage, sont en hausse, Apple chercherait à réduire ses dépenses sur certains modèles pour préserver ses marges.
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Utiliser la puce A20 standard plutôt que la version Pro permettrait ainsi de réaliser des économies significatives sur chaque unité produite, sans que l'écart de performance ressenti par l'utilisateur soit nécessairement flagrant au quotidien.
Un positionnement complexe à justifier
Le problème, c'est que l'iPhone Air 2 devrait tout de même être vendu à un prix nettement supérieur à celui de l'iPhone 18, malgré l'utilisation de la même puce et potentiellement de la même quantité de mémoire vive. La différenciation reposerait alors essentiellement sur le format, un châssis plus fin, et sur la configuration photo.
Certaines sources annonceraient un double capteur photo de 48 mégapixels, mais est-ce que cela suffirait à ne pas faire chuter les ventes ? C'est sans aucun doute la meilleure solution, car le réel problème de l'iPhone Air aujourd'hui, ce ne sont pas les performances, c'est sans conteste, son appareil photo.
Quoi qu'il en soit, Apple devrait produire cet iPhone Air 2 en quantités limitées, afin de réduire les risques de smartphones invendus. Par la suite, si la recette ne fait toujours pas succès, la marque californienne pourrait abandonner ce modèle.