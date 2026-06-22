cocorheinz

Qu’ils commencent d’abord par exploiter la puissance des précédentes générations de puces.

L’avancée technologique c’est bien mais encore faut-il pouvoir en tirer un bénéfice ! Trouvez-moi une application en manque de puissance qu’un iPhone d’ancienne génération comme le 14 ne peut pas faire par rapport à un 17 Pro. Les NPU faits pour l’ia qui ne servent à rien car tout est calculé en data center, Siri est identique sur tous les iPhone… Apple Intelligence, une blague… encore plus avec l’annonce de rendre inaccessible les nouvelles fonctionnalités en Europe. Mis à part l’efficience, qui est remarquable je ne vois pas.

Du coup dans la vraie vie, une puce A20 non Pro devrait satisfaire 95% des utilisateurs de smartphone.

Pour en revenir à cet iPhone Air 2 le double capteur photo est une bonne chose, le seul défaut que je pourrais lui trouver est l’absence d’un son stéréo grâce à la présence de deux haut-parleurs