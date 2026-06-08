Samsung doit-elle redouter l'arrivée d'Apple sur le marché des pliants ? S'il est encore trop tôt pour y répondre, le géant coréen revoit à la baisse ses prévisions de ventes pour les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. Coincidence ?
À désormais quelques heures de la keynote WWDC d'Apple, les rumeurs se multiplient autour des potentielles annonces. Alors qu'iOS 27 et le nouveau Siri boosté à l'IA seront les stars de l'événement, l'iPhone Ultra, dont l'officialisation n'est pourtant pas prévue avant le mois de septembre, ne manque pas une occasion de faire parler de lui. Après les récentes fuites en images, on apprend à présent que le premier pliant d'Apple pourrait bien inquiéter le leader de ce segment : Samsung.
Apple arrive sur le marché des pliants, et Samsung se prépare (au pire)
C'était presque une évidence : Samsung ne pouvait pas indéfiniment continuer à commercialiser ses smartphones pliants sans un jour devoir se confronter à son principal concurrent. En effet, voilà maintenant plusieurs années que le géant de Cupertino prépare plus ou moins discrètement le lancement de son premier iPhone à écran pliable.
Baptisé pour l'heure iPhone Ultra, ce dernier serait prévu pour être commercialisé à la rentrée prochaine, aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. Un lancement qui pourrait bien être redouté par le Sud-coréen, d'autant que ce dernier anticiperait d'ores et déjà une baisse de ses ventes cette année.
Génération après génération, Samsung commercialise deux variantes de téléphones pliants, à savoir les Galaxy Z Fold et Z Flip. Une tradition que le géant n'entend pas bouleverser, mais qui pourrait malgré tout subir quelques turbulences. Selon un site coréen, la marque prévoit de livrer entre 5 et 6 millions d'unités de Z Flip 8, Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Les chiffres seraient alors répartis de la sorte :
- Galaxy Z Flip 8 : 0,5 à 1 million d’unités
- Galaxy Z Fold 8 : 1,5 à 2 millions d’unités
- Galaxy Z Fold 8 Ultra : 2 à 2,5 millions d'unités
Pourquoi Samsung revoit ses prévisions à la baisse avec ses Z Fold 8 et Z Flip 8
Il y a encore quelques mois, Samsung s'était fixé pour objectif de livrer 6,5 millions d'unités avant la fin de l'année. On comptait alors parmi eux 3 millions de Galaxy Z Flip 8, 3 millions de Z Fold 8 et 500 000 exemplaires pour le format Wide. Si la raison officielle derrière cette baisse des prévisions est directement liée à la hausse des coûts des composants, et plus particulièrement des semi-conducteurs, l'arrivée d'Apple sur ce marché avec son iPhone Ultra pourrait également peser sur la balance.
Les ventes des Galaxy Z Flip 7 l'année dernière n'ont qui plus est pas été à la hauteur des attentes de Samsung, là où le Z Fold 7 s'est mieux vendu que prévu. Cela pourrait d'ailleurs en partie expliquer pourquoi Samsung semble davantage miser sur son Galaxy Z Fold 8, et pourquoi le Galaxy Z Flip 8 s'annonce quant à lui maigre en nouveautés.
Il faudra de toute évidence patienter encore quelques semaines avant d'affirmer quoi que ce soit, Samsung ayant programmé sa conférence Unpacked pour le 22 juillet prochain. Vous serez de la partie ?