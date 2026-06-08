C'était presque une évidence : Samsung ne pouvait pas indéfiniment continuer à commercialiser ses smartphones pliants sans un jour devoir se confronter à son principal concurrent. En effet, voilà maintenant plusieurs années que le géant de Cupertino prépare plus ou moins discrètement le lancement de son premier iPhone à écran pliable.

Baptisé pour l'heure iPhone Ultra, ce dernier serait prévu pour être commercialisé à la rentrée prochaine, aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. Un lancement qui pourrait bien être redouté par le Sud-coréen, d'autant que ce dernier anticiperait d'ores et déjà une baisse de ses ventes cette année.

Génération après génération, Samsung commercialise deux variantes de téléphones pliants, à savoir les Galaxy Z Fold et Z Flip. Une tradition que le géant n'entend pas bouleverser, mais qui pourrait malgré tout subir quelques turbulences. Selon un site coréen, la marque prévoit de livrer entre 5 et 6 millions d'unités de Z Flip 8, Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Les chiffres seraient alors répartis de la sorte :