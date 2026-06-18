C’est sur la partie photo que l’iPhone Air de deuxième génération devrait d’abord tenter de se rattraper. Le modèle actuel, avec son unique capteur arrière de 48 mégapixels, a beau défendre une proposition très identifiable dans la gamme d’Apple, il accuse un retard assez visible face à des iPhone plus polyvalents sur ce terrain. Pour son successeur, la marque à la pomme testerait donc une configuration à deux objectifs avec l’arrivée d’un ultra grand-angle en renfort du capteur principal.

Concrètement, l’idée ne serait pas de transformer l’iPhone Air en modèle Pro, mais de corriger l’un des principaux points faibles relevés sur le modèle actuel. Les informations ne mentionnent pas de téléobjectif pour cette génération. Par conséquent, l’appareil resterait donc sur un double module photo, là où les iPhone Pro et Pro Max conservent l’avantage de leur triple capteur. Apple chercherait plutôt à rapprocher son modèle ultra-fin du niveau attendu sur un iPhone récent.