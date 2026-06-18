L’iPhone Air pourrait évoluer sur deux points régulièrement pointés du doigt par ses utilisateurs. Attendu au printemps 2027, son successeur intégrerait un système photo plus complet tout en bénéficiant d’améliorations destinées à renforcer son autonomie.
C'est une rumeur qui circule depuis déjà plusieurs mois : une nouvelle génération de l’iPhone Air serait en préparation pour l’année prochaine. D’après les informations rapportées par Bloomberg et reprises par 9to5Mac et MacRumors, Apple travaillerait déjà sur des prototypes avancés de ce futur modèle, avec l’objectif de corriger certains reproches adressés à la première version.
iPhone Air 2 : Apple corrigerait enfin l’un des principaux défauts du modèle actuel
C’est sur la partie photo que l’iPhone Air de deuxième génération devrait d’abord tenter de se rattraper. Le modèle actuel, avec son unique capteur arrière de 48 mégapixels, a beau défendre une proposition très identifiable dans la gamme d’Apple, il accuse un retard assez visible face à des iPhone plus polyvalents sur ce terrain. Pour son successeur, la marque à la pomme testerait donc une configuration à deux objectifs avec l’arrivée d’un ultra grand-angle en renfort du capteur principal.
Concrètement, l’idée ne serait pas de transformer l’iPhone Air en modèle Pro, mais de corriger l’un des principaux points faibles relevés sur le modèle actuel. Les informations ne mentionnent pas de téléobjectif pour cette génération. Par conséquent, l’appareil resterait donc sur un double module photo, là où les iPhone Pro et Pro Max conservent l’avantage de leur triple capteur. Apple chercherait plutôt à rapprocher son modèle ultra-fin du niveau attendu sur un iPhone récent.
D’après Bloomberg, le capteur unique du premier iPhone Air ferait partie des reproches les plus fréquemment remontés par les utilisateurs. Un point que nous avions d’ailleurs également relevé lors de notre test de l’iPhone Air. La comparaison avec le reste de la gamme n’aide pas réellement le modèle actuel : comme le rappelle MacRumors, l’iPhone 17, pourtant proposé à un tarif inférieur, dispose déjà d'un double module photo à l'arrière.
Toujours selon les éléments rapportés récemment, les prototypes de l’iPhone Air 2 conserveraient les lignes du modèle existant, sans refonte notable au niveau du châssis. L’ajout du second capteur photo serait donc la principale différence perceptible à l’arrière de l’appareil.
Apple veut aussi corriger le problème de l’autonomie
L’autre dossier ouvert chez Apple concernerait l’endurance de l’iPhone Air 2. Là encore, l’objectif semble assez clair : corriger l’un des compromis imposés par le format très fin de l’appareil. Bloomberg indique que la marque travaille à améliorer l’autonomie du prochain modèle, sans préciser par quel levier elle compte y parvenir.
Deux pistes seraient néanmoins sur la table. La première passerait par une batterie de plus grande capacité, même si cette option paraît difficile à concilier avec le châssis compact de l’iPhone Air. Sauf modification du design, l’espace disponible reste limité, ce qui réduit mécaniquement la marge de manœuvre pour intégrer un accumulateur plus imposant.
L’autre possibilité reposerait donc sur une meilleure efficacité énergétique. Dans son article, MacRumors évoque notamment la puce A20, qui serait gravée selon le nouveau procédé 2 nm d’Apple. Ce changement pourrait alors aider l’iPhone Air 2 à consommer moins tout en conservant une silhouette proche de celle de la génération actuelle.
Pour rappel, l'iPhone Air 2 devrait être lancé à l'automne 2027, aux côtés de l'iPhone 18 standard et de l'iPhone 18e.