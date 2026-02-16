En France (et en Europe), à l'exception de l'essai iPhone 17 Air, on a toujours eu droit jusque-là à des iPhone, même parmi les plus récents, nous permettant d'utiliser une carte SIM physique. Mais, ça serait bientôt du passé, si l'on en croit cette information exclusive du média Techmaniacs, dont GSMArena se fait l'écho.

En effet, Apple aurait décidé d'ajouter l'Union Europe à sa douzaine de marchés à travers la planète où il ne vend plus que des iPhone utilisant exclusivement une eSIM. Les prochains iPhone 18 et 18 Pro Max seraient ainsi les premiers qui, chez nous, ne fonctionneraient plus avec une carte SIM physique.