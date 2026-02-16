Les prochaines iPhone 18 Pro pourraient être le début d'un changement majeur pour les fans d'Apple en France. Ils pourraient en effet devoir dire adieu à leur carte SIM physique.
De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, les amateurs d'iPhone ont ces dernières années pris l'habitude d'une particularité de leurs modèles de smartphone. En effet, depuis la série iPhone 14, les Américains doivent utiliser une eSIM sur leur iPhone, le tiroir pour la carte SIM ayant été enlevé des téléphones vendus sur place. Plus tard, avec la série iPhone 17, Apple a ensuite commencé à appliquer ce modèle à plusieurs grands marchés à travers la planète. Et il semblerait que ce soit notre tour en Europe pour la série iPhone 18.
Les iPhone 18 Pro sauteraient le pas du « eSIM only »
En France (et en Europe), à l'exception de l'essai iPhone 17 Air, on a toujours eu droit jusque-là à des iPhone, même parmi les plus récents, nous permettant d'utiliser une carte SIM physique. Mais, ça serait bientôt du passé, si l'on en croit cette information exclusive du média Techmaniacs, dont GSMArena se fait l'écho.
En effet, Apple aurait décidé d'ajouter l'Union Europe à sa douzaine de marchés à travers la planète où il ne vend plus que des iPhone utilisant exclusivement une eSIM. Les prochains iPhone 18 et 18 Pro Max seraient ainsi les premiers qui, chez nous, ne fonctionneraient plus avec une carte SIM physique.
Un gain pour l'autonomie, mais des clients perdus ?
Pour rappel, Apple compte faire un événement de sortie différent pour sa gamme iPhone 18. Ainsi, seuls les iPhone 18 Pro et Pro Max seraient officialisés lors de la keynote de rentrée, quand l'iPhone 18 de base ainsi que l'iPhone 18e ne serait finalement lancés qu'en 2027.
Et la fin de la carte SIM physique, avec l'imposition de l'utilisation de l'eSIM, est un moyen pour le constructeur de gagner de la place sous le capot du smartphone. De la place qui permet d'améliorer la qualité de la batterie, et donc, d'offrir une meilleure autonomie. Le même rapport indique ainsi par exemple qu'Apple profiterait de ce changement pour lancer un iPhone 18 Pro Max avec une batterie passant de 5 100 à 5 200 mAh. Si ce gain est appréciable, est-ce que tous les clients d'iPhone seront contents de devoir changer leurs habitudes, et de se mettre à la carte SIM virtualisée ?