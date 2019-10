À cause de FaceID, l'encoche ne disparaitrait pas sur l'iPhone 12 (mais se réduirait)

© Pierre Crochart pour Clubic

Un capteur plus petit et plus efficace



Un iPhone 12 à triple capteur photo et compatible 5G pour 2020



Source : TechRadar

Le prochain iPhone pourrait avoir droit à un ravalement de façade. Les équipes d'Apple seraient actuellement en train de tester un nouveau module FaceID, la technologie de reconnaissance faciale à l'oeuvre sur les derniers iPhone.Le dispositif combine aujourd'hui l'appareil photo frontal, le capteur infrarouge permettant le scan 3D et le projecteur de points qui permet de réaliser le modèle du visage analysé. Ce nombre de capteurs oblige Apple à adopter une encoche sur le haut de l'écran, jugée particulièrement disgracieuse pour certains utilisateurs.Selon plusieurs sources, Apple travaillerait à de nouveaux capteurs, plus petits, qui lui permettraient de réduire significativement la taille de cette encoche. La Pomme chercherait également à améliorer l'angle de vision de son capteur, ce qui permettrait enfin à FaceID de fonctionner même lorsque le téléphone est posé à plat.Apple se réserverait ce changement de design pour les versions Pro, afin de ne pas augmenter le cout de production de son modèle plus abordable, destiné au très grand public. Cet iPhone 12 (appelons-le comme ça) troquerait tout de même son écran LCD par une dalle OLED.Cet iPhone 12 bénéficierait également d'un module triple objectif, avec l'ajout du téléobjectif qui viendrait épauler le grand angle et l'ultra grand angle déjà présents sur l'iPhone 11. Tous les modèles seront compatibles 5G, comme l'évoquent de nombreux bruits de couloir depuis plusieurs mois.Enfin l'iPhone 12 Pro passerait à l'USB-C pour une meilleure compatibilité avec les différents appareils tiers, notamment dans l'univers de la photographie. Apple prévoirait même de supprimer purement et simplement tous les ports d'ici 2023, en incluant dans la boite un chargeur sans fil et en misant sur la technologie Ultra Large Bande (UWB) pour le transfert de données.