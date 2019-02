Apple veut intégrer FaceID aux voitures

Le visage est la nouvelle clé de contact pour Apple

Le constructeur semble moins actif dans le développement de sa voiture autonome

Source : Engadget

a pensé à différentes intégrations pour son module de reconnaissance faciale. Avant d'être introduit dans les iPhone et iPad Pro de dernière génération, le constructeur a breveté le même type de technologie, mais cette fois appliqué à l'automobile.Le brevet, intitule « Système et méthode d'autorisation de véhicule », décrit un dispositif de reconnaissance biométrique du visage permettant de déverrouiller la voiture simplement pardu conducteur.Le document explique également que plusieurs comptes utilisateurs pourraient être enregistrés, pour permettre à plusieurs membres d'une famille de prendre le volant. Ces comptes pourraient êtreet la voiture réglerait la position des sièges, des rétroviseurs ou encore de la musique automatiquement après l'identification.Apple a déposé ce brevet en février 2017, quelques mois avant la présentation de FaceID et de l'iPhone X , qui inaugurait la reconnaissance faciale chez le constructeur. Nul doute qu'Apple pensait à intégrer son dispositif au sein du, concernant l'élaboration d'un système de conduite autonome.Seulement cet ambitieux projet semble avoir du plomb dans l'aile. Le constructeur a récemment réduit l'effectif de près de 200 personnes , réaffectées à d'autres pôles de développement au sein de l'entreprise. Apple aurait simplement voulupour éviter que des concurrents utilisent son système dans leurs propres voitures.