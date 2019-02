WhatsApp accroît sa sécurité sur iOS, avec Touch ID / Face ID

WhatsApp désormais compatible Face ID / Touch ID

L'application de Facebook,, permet désormais d'être utilisée avec les capteurs biométriques Touch ID et Face ID de l'iPhone. Une fonction disponible avec la dernière version (2.19.20) de l'application.Depuis de longs mois maintenant, WhatsApp s'efforce à accroître la sécurité de son système. Outre l'authentification à double facteur,, ce qui évite (autant que possible) à une personne mal intentionnée de déverrouiller l'application sans l'accord de son propriétaire.Rappelons que, afin d'éviter (autant que possible là encore) l'interception de données. Un même chiffrement qui arrivera très prochainement dans les autres applications du groupe Facebook, comme Instagram et Messenger.Pour activer cette nouvelle fonctionnalité de l'iPhone dans WhatsApp, il suffit d'appuyer sur, puis d'activer Touch ID ou Face ID. À noter que l'on dispose également d'Cette fonctionnalité est dès à présent disponible sur iPhone 5s et ultérieur, tournant sous iOS 9 et supérieur.