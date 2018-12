La reconnaissance faciale des smartphones Android trompée par une tête imprimée en 3D

Les smartphones Android échouent sans exception

Les constructeurs reconnaissent que leur technologie est perfectible

Les systèmes desont-ils aujourd'hui correctement sécurisés? C'est la question à laquelle le magazine Forbes a voulu apporter une réponse détaillée.Les journalistes ont souhaité mettre à l'épreuve les différents systèmes présents sur lesAndroid et les iPhone sortis entre 2017 et 2018. Pour ce faire, une réplique de la tête de l'un d'entre eux a été imprimée enà l'aide de 50 caméras qui ont scandé précisément et sous tous les angles leet la forme du crâne. Les dernières retouches et un colorant ont été ensuite appliquées pour parfaire le tout.Les téléphone testés sont l'iPhone X, le LG G7 ThinQ, le Samsung Galaxy S9, le Galaxy Note 8 et enfin un OnePlus 6. Et les résultats sont sans appel. Tous les téléphones Android se sontdevant la réplique 3D du visage. Seul l'iPhone X a compris la supercherie et a refusé l'identification, l'appareil étant le seul à réaliser un balayage complet en 3D de la forme du visage.Il est à noter toutefois que certains téléphones Android ont tout de même mis en garde l'utilisateur, indiquant que le visage scanné semblait différent ou particulier. LG par exemple a mis à jour sa technique de reconnaissance faciale en ajoutant à la configuration un scan plus poussé pour réduire le nombre d'erreurs.Samsung quant à lui avertit lors du premier démarrage de ses téléphones que la fonction de reconnaissance faciale est une option plus rapide mais pas aussi sécurisée que la détection d'iris (qui elle n'a pas été dupée par la tête en 3D) ou l'ajout d'unPIN. Malgré tout, il a fallu plusieurs essais aux journalistes pour parvenir à le tromper.One Plus lui est parfaitement transparent avec sa technologie Face Unlock, comme l'affirme un représentant de la marque : «».Les constructeurs indiquent tous de concert qu'ils travaillent à améliorer leurs systèmes de reconnaissance de visage dans leurs prochains modèles. Rendez-vous est pris en 2019.