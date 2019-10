L'iPhone SE 2 serait équipé de nouvelles antennes plus puissantes

© Apple

De nouvelles antennes

Ce qu'on sait d'autre

Source : MacRumors

Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste spécialisé Apple, est de retour pour nous donner de nouvelles informations sur l'iPhone SE 2.Le smartphone d'entrée de gamme, qui va permettre de bénéficier d'un appareil compact, sous la dernière version d'iOS, à moindre prix, devrait être équipé de nouvelles antennes fournies par les entreprises Career Technologies et Murata Manufacturing. Les deux fournisseurs devraient envoyer les composants en question à la firme de Cupertino début 2020.Pour rappel, ce nouvel iPhone devrait être présenté dans une keynote, attendue dans le courant du mois de mars. Sa sortie est déjà pensée pour la fin de ce mois ou pour avril au plus tard, au prix de 399 dollars pour le modèle de base.Les antennes de l'iPhone SE 2, dont le nom commercial définitif sera sans doute différent, devraient être fabriquées en polymère à cristaux liquides (LCP) et conçues de manière à améliorer la transmission sans fil. Autrement dit, on peut s'attendre à des performances boostées avec le Wi-Fi et le réseau mobile. Une bonne nouvelle pour les amateurs des produits de la marque à la pomme, Apple ayant accusé un peu de retard à cet égard au cours des dernières années.Ming-Chi Kuo a déjà donné de nombreux éléments relatifs à la fiche technique de ce successeur spirituel de l' iPhone SE . Des informations corroborées par des publications sérieuses commeouOn sait ainsi que l'appareil sera équipé d'un SoC A13, comme sur les iPhone 11 , et de 3 Go de mémoire vive. Deux variantes avec 64 ou 128 Go d'espace de stockage sont attendues. Les compromis justifiant le prix du mobile seront réalisés sur le design : on devrait avoir affaire à un genre d'iPhone 8 avec écran de 4,7 pouces et un bouton physique Touch ID pour l'authentification. Pas de 3D Touch de prévu par contre, qu'Apple a complètement abandonné depuis les iPhone 11 pour se concentrer sur la technologie Haptic Touch.