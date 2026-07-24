Depuis maintenant plusieurs semaines, les signaux contradictoires se multiplient autour de ce dossier. Il y a quelques semaines, un rapport annonçait que la production de masse de l'iPhone Ultra était prévue pour fin juillet, sans aucun retard à prévoir. Cependant, la nouvelle du jour relayée par DigiTimes contredit partiellement ce tableau : la charnière et les tests de durabilité de l'écran restent les deux principaux points de blocage. Apple avait pourtant relevé sa commande à environ 10 millions d'unités après avoir résolu des difficultés techniques antérieures, laissant présager que tout allait finalement pour le mieux.

Le produit final commence néanmoins à se dessiner avec plus de précision. Le design retenu est de type « livre », avec un écran interne d'environ 7,7 à 7,8 pouces et un écran de couverture de 5,5 pouces. Des données confirmées par des rumeurs récentes évoquant un écran externe d'environ 5,3 pouces, nettement plus compact que les standards actuels de la gamme iPhone. L'épaisseur annoncée tourne autour de 4,5 mm et le prix de départ dépasserait les 2 000 dollars.