Le premier iPhone pliant d'Apple ne serait pas encore tiré d'affaire. Selon un nouveau rapport de DigiTimes, la date de lancement demeure encore incertaine, malgré les ajustements en cours chez Foxconn.
Le géant de Cupertino confie à Foxconn la responsabilité de mener l'iPhone Ultra de la phase de prototypage jusqu'à la production en série. Le sous-traitant taïwanais, retenu pour son expérience dans la fabrication de composants structurels de précision, serait selon une source industrielle le seul partenaire d'Apple capable d'atteindre les objectifs de production visés. Pourtant, le chemin reste semé d'obstacles. En effet, DigiTimes rapporte que la phase de validation technique aurait accumulé entre un et deux mois de retard, malgré la résolution de plusieurs problèmes sur la charnière.
iPhone Ultra : un lancement encore dépendant des derniers ajustements de production
Depuis maintenant plusieurs semaines, les signaux contradictoires se multiplient autour de ce dossier. Il y a quelques semaines, un rapport annonçait que la production de masse de l'iPhone Ultra était prévue pour fin juillet, sans aucun retard à prévoir. Cependant, la nouvelle du jour relayée par DigiTimes contredit partiellement ce tableau : la charnière et les tests de durabilité de l'écran restent les deux principaux points de blocage. Apple avait pourtant relevé sa commande à environ 10 millions d'unités après avoir résolu des difficultés techniques antérieures, laissant présager que tout allait finalement pour le mieux.
Le produit final commence néanmoins à se dessiner avec plus de précision. Le design retenu est de type « livre », avec un écran interne d'environ 7,7 à 7,8 pouces et un écran de couverture de 5,5 pouces. Des données confirmées par des rumeurs récentes évoquant un écran externe d'environ 5,3 pouces, nettement plus compact que les standards actuels de la gamme iPhone. L'épaisseur annoncée tourne autour de 4,5 mm et le prix de départ dépasserait les 2 000 dollars.
Des indices récents sur l'iPhone Ultra dans iOS 27
En attendant que la production se stabilise, le côté logiciel avance. La quatrième bêta d'iOS 27 contient des chaînes de code faisant explicitement référence à plusieurs batteries au sein d'un même iPhone. Des messages sont apparus dans le code, pointant vers une configuration à double cellule, solution déjà répandue sur les smartphones pliants pour répartir l'énergie de part et d'autre de la charnière.
Ce n'est pas la première fois qu'iOS 27 trahit la préparation du smartphone à écran pliable de la Pomme. La toute première bêta contenait déjà des références à la détection d'angle et aux états de pliure. Apple a par ailleurs encouragé les développeurs à adapter leurs applications à des formats d'écran multiples, en prévision d'un mode paysage sur l'écran interne dont les dimensions se rapprocheraient de celles d'un iPad mini. Le dévoilement de l'iPhone Ultra reste pour le moment attendu en septembre, aux côtés des modèles iPhone 18 Pro.