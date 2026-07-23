Le système laisse une dizaine d’applications accessibles pendant la restriction, dont l’App Store, Santé, la Loupe, Téléphone, Horloge, Réglages, Wallet et Mots de passe. Les applications capables d’émettre des alertes critiques, comme Messages, Maison ou certains outils médicaux, resteraient également disponibles, sous réserve du contrôle exercé par le prestataire financier.

Le code ne prévoit aucune annulation ni suspension automatique des abonnements liés à ces applications bloquées. Un utilisateur pourrait donc continuer de payer un abonnement logé dans une application devenue inaccessible, sans disposer d’aucun moyen de l’utiliser. Aucun nombre précis de paiements en retard ne déclenche le passage en Mode Restreint. Le prestataire financier décide seul du moment du blocage, à travers son application dédiée, selon ses propres critères internes.

Le nouveau cadre ajoute aussi un verrouillage, Partner Finance Lock, destiné à empêcher l’effacement, la revente ou le démontage d’un appareil restreint. Ce mécanisme utilise l’infrastructure de Find My, sans donner au prestataire financier le moindre accès à la localisation de l'’appareil.

9To5Mac a aussi recherché ces références dans la version RC d’iOS 26.6, publiée la veille de son article, sans les y trouver. Apple pourrait donc ajouter ce code à la version finale d'iOS 26.6, ou repousser le lancement d’Apple Upgrade à une date ultérieure.