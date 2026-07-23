La bêta d’iOS 27 contient un mécanisme capable de restreindre l’usage d’un iPhone loué en cas d’impayé. La découverte tombe une semaine avant le lancement attendu d’Apple Upgrade, le nouveau programme de location d’appareils qu’Apple prépare avec la fintech Klarna.
Ce sont nos confrères de 9To5Mac qui ont découvert le pot-aux-roses en repérant
dans cette bêta les traces d’un système, App Managed Features. Une application de financement partenaire pourrait, grâce à ce dispositif, enregistrer un iPhone loué et vérifier régulièrement l’état du contrat associé. En cas d’impayé, Apple pourrait placer l’appareil en Mode Restreint et bloquer l’accès à la majorité des applications, tout en laissant quelques outils essentiels disponibles. Cette découverte précède de quelques jours le lancement annoncé d'Apple Upgrade, le programme de location d’iPhone, de Mac, d’iPad et d’Apple Watch que prépare Apple avec Klarna, la fintech suédoise partenaire du projet. D’après Bloomberg, ce service doit débuter le 28 juillet aux États-Unis, en magasin comme en ligne. Apple n’a pas encore commenté ces informations publiquement.
Le Mode Restreint garde le strict minimum
Le système laisse une dizaine d’applications accessibles pendant la restriction, dont l’App Store, Santé, la Loupe, Téléphone, Horloge, Réglages, Wallet et Mots de passe. Les applications capables d’émettre des alertes critiques, comme Messages, Maison ou certains outils médicaux, resteraient également disponibles, sous réserve du contrôle exercé par le prestataire financier.
Le code ne prévoit aucune annulation ni suspension automatique des abonnements liés à ces applications bloquées. Un utilisateur pourrait donc continuer de payer un abonnement logé dans une application devenue inaccessible, sans disposer d’aucun moyen de l’utiliser. Aucun nombre précis de paiements en retard ne déclenche le passage en Mode Restreint. Le prestataire financier décide seul du moment du blocage, à travers son application dédiée, selon ses propres critères internes.
Le nouveau cadre ajoute aussi un verrouillage, Partner Finance Lock, destiné à empêcher l’effacement, la revente ou le démontage d’un appareil restreint. Ce mécanisme utilise l’infrastructure de Find My, sans donner au prestataire financier le moindre accès à la localisation de l'’appareil.
9To5Mac a aussi recherché ces références dans la version RC d’iOS 26.6, publiée la veille de son article, sans les y trouver. Apple pourrait donc ajouter ce code à la version finale d'iOS 26.6, ou repousser le lancement d’Apple Upgrade à une date ultérieure.
Apple Upgrade remplace les formules de financement actuelles
Comme on vous le détaillait récemment, Klarna, la fintech suédoise, financerait les mensualités du programme. Les baux dureraient 24 mois pour l’iPhone et l’Apple Watch, contre 36 mois pour le Mac et l’iPad, avec une vérification de solvabilité allégée à l'inscription.
L'’abonné pourrait solder son appareil par anticipation, changer pour un modèle plus récent avant l’échéance, ou le conserver au terme du contrat, moyennant des frais additionnels dans certains cas. Comme pour une location longue durée automobile, il pourrait aussi le restituer en fin de bail.
Contrairement à l’actuel iPhone Upgrade Program, Apple Upgrade n’inclurait pas AppleCare. Apple fermerait par ailleurs les nouvelles inscriptions à ce programme historique ainsi qu’à son financement classique, au profit de cette nouvelle offre.
Apple avait envisagé de développer un abonnement matériel en interne, avant d’abandonner ce projet en 2024. Le recours à Klarna répartit les risques. La responsabilité financière du crédit reviendrait à la fintech, tandis qu’Apple conserverait la vente de ses produits.
Ce lancement suit de quelques semaines les hausses de prix appliquées par Apple sur ses Mac et iPad en raison d’une pénurie mondiale de mémoire. Apple n’oublie pas les iPhone dans cette inflation, pour septembre, au moment de la présentation des nouveaux modèles.
Ces constats sur iOS 27 sont toutefois provisoires. Ils portent sur l’implémentation actuelle des frameworks trouvés dans la bêta, et certains détails pourraient encore changer avant la sortie finale du système.