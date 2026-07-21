Ce nouveau dispositif reposerait sur un partenariat entre Apple et Klarna, la société suédoise spécialisée dans le paiement fractionné. Son fonctionnement s’apparenterait à celui d’un abonnement classique, avec une vérification de solvabilité allégée exigée auprès des acheteurs. Certains produits resteraient toutefois exclus de cette offre, notamment l’Apple Watch SE, le modèle d’entrée de gamme de l’iPad, l'iPhone 16 et le MacBook Neo.

Selon les modalités rapportées, la durée d’engagement varierait selon le type d’appareil : 24 mois pour l’iPhone et l'Apple Watch, contre 36 mois pour un Mac. L’utilisateur pourrait rembourser son appareil par anticipation, passer à un modèle plus récent avant l’échéance, ou conserver l’appareil une fois la période de location achevée.

Certaines de ces opérations entraîneraient toutefois des frais supplémentaires, sur le même principe qu’une location longue durée automobile, avec la possibilité de restituer l'appareil au terme du contrat.