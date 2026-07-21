Apple lancerait le 28 juillet un nouveau programme baptisé Apple Upgrade, développé avec Klarna. Objectif : proposer des mensualités plus légères que les financements actuels, et faire oublier les récentes hausses de prix.
Face à des prix d’achat en hausse constante, Apple chercherait à faciliter l’accès à ses appareils par un autre biais : l’étalement du paiement. Un article de Mark Gurman, de Bloomberg, révèle les contours d’un nouveau programme baptisé Apple Upgrade, dont le lancement est prévu dans une semaine. La firme de Cupertino compterait le présenter comme une alternative plus légère que ses formules de financement existantes, à un moment où le budget consacré aux nouveaux appareils pèse de plus en plus lourd pour les ménages.
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Une formule pensée comme un abonnement, avec Klarna comme partenaire financier
Ce nouveau dispositif reposerait sur un partenariat entre Apple et Klarna, la société suédoise spécialisée dans le paiement fractionné. Son fonctionnement s’apparenterait à celui d’un abonnement classique, avec une vérification de solvabilité allégée exigée auprès des acheteurs. Certains produits resteraient toutefois exclus de cette offre, notamment l’Apple Watch SE, le modèle d’entrée de gamme de l’iPad, l'iPhone 16 et le MacBook Neo.
Selon les modalités rapportées, la durée d’engagement varierait selon le type d’appareil : 24 mois pour l’iPhone et l'Apple Watch, contre 36 mois pour un Mac. L’utilisateur pourrait rembourser son appareil par anticipation, passer à un modèle plus récent avant l’échéance, ou conserver l’appareil une fois la période de location achevée.
Certaines de ces opérations entraîneraient toutefois des frais supplémentaires, sur le même principe qu’une location longue durée automobile, avec la possibilité de restituer l'appareil au terme du contrat.
Un nouvel abonnement, qui oublie AppleCare en cours de route
Contrairement à l’iPhone Upgrade Program actuellement proposé par Apple, cette nouvelle formule n’inclurait pas la couverture AppleCare. Bloomberg précise d’ailleurs qu’Apple prévoirait de fermer les nouvelles inscriptions à son programme historique dès le lancement d’Apple Upgrade, ce qui suggère une transition progressive vers ce nouveau modèle plutôt qu’une simple offre complémentaire.
Le calendrier annoncé situe le lancement au 28 juillet, soit dans les tout prochains jours. Apple cantonnerait son offre aux États-Unis dans un premier temps, avant un déploiement possible dans d’autres régions du monde. Les consommateurs européens, échaudés par les récentes hausses de prix de plusieurs centaines d’euros sur certains Mac et iPad, pourraient ainsi se laisser tenter par cette offre.
Alléger la mensualité n’a jamais voulu dire alléger la facture. Entre les frais de sortie anticipée, l’absence d’AppleCare inclus et la fermeture programmée de l’ancien programme, Apple Upgrade ressemble moins à un geste commercial qu’à une manière habile de fidéliser sa clientèle sur le long terme, pile au moment où ses tarifs deviennent plus difficiles à justifier d’un seul coup.