Apple prépare une nouvelle option d’abonnement sur l’App Store. Elle pourrait alléger la facture chaque mois, mais elle demande aussi un engagement plus contraignant.
Les abonnements sont devenus incontournables sur iPhone. Applications de productivité, services de bien-être, outils créatifs, stockage, divertissement : une grande partie de l’expérience mobile repose désormais sur des paiements récurrents. Apple s’apprête justement à ajouter une nouvelle formule pour les développeurs, repérée le mois dernier dans la bêta d’iOS 26.5 et désormais officialisée. Il ne s’agit pas d’un abonnement mensuel classique, que l’on peut arrêter librement avant la prochaine échéance. Avec cette formule, le paiement reste mensuel, mais l’engagement court sur douze mois. Une nuance qui pourrait changer la manière dont certains services sont proposés sur l’App Store.
Un abonnement moins cher, mais en douze mensualités avec engagement
Apple confirme que les développeurs pourront bientôt proposer des abonnements mensuels assortis d’un engagement de douze mois sur l’App Store. L’objectif est de leur permettre de découper une formule annuelle en paiements plus petits, réglés chaque mois, tout en demandant à l’utilisateur d’aller au bout de la période prévue.
Ce nouveau modèle pourrait donc rendre certaines offres plus accessibles au moment de l’achat. Plutôt que de payer immédiatement une année complète, l’utilisateur pourrait régler une somme plus faible chaque mois. Pour les développeurs, c’est tout aussi intéressant : ces derniers pourront conserver la logique économique d’un abonnement longue durée, tout en réduisant la barrière d’entrée pour les clients.
Le piège se trouve précisément dans cet équilibre. Selon Apple, les utilisateurs pourront bien annuler leur abonnement à tout moment, mais cette annulation empêchera seulement le renouvellement une fois les paiements prévus terminés. Autrement dit, résilier ne permettra pas d’échapper aux mensualités restantes si l’engagement de douze mois a déjà été accepté, comme avec votre forfait mobile ou votre contrat d’assurance.
Une fonction disponible presque partout à partir du mois de mai
Apple insiste sur la transparence autour de cette nouvelle formule. Les utilisateurs pourront consulter dans leur compte Apple le nombre de paiements déjà effectués et ceux qui restent à régler. L’entreprise prévoit aussi d’envoyer des e-mails et des notifications push lorsque cela sera nécessaire, notamment pour rappeler l’approche du renouvellement.
Du côté des développeurs, cette nouvelle catégorie d’abonnement est déjà disponible dans App Store Connect et peut être testée dans Xcode. Elle n’est toutefois pas encore active publiquement sur l’App Store. Apple indique qu’elle sera proposée aux utilisateurs après la sortie d’iOS 26.5 et de ses équivalents sur les autres plateformes, prévue le mois prochain.
La fonctionnalité sera accessible dans le monde entier aux utilisateurs équipés d’iOS 26.4 ou d’une version ultérieure dans le courant du mois de mai, avec deux exceptions importantes : les États-Unis et Singapour. Apple ne précise pas pourquoi ces deux marchés sont exclus au lancement, ni quand ils pourront en bénéficier. Cette nouvelle formule pourrait donc permettre de payer moins d’un coup, mais elle impose surtout de mieux lire les conditions avant de s’abonner.