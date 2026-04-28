Apple confirme que les développeurs pourront bientôt proposer des abonnements mensuels assortis d’un engagement de douze mois sur l’App Store. L’objectif est de leur permettre de découper une formule annuelle en paiements plus petits, réglés chaque mois, tout en demandant à l’utilisateur d’aller au bout de la période prévue.

Ce nouveau modèle pourrait donc rendre certaines offres plus accessibles au moment de l’achat. Plutôt que de payer immédiatement une année complète, l’utilisateur pourrait régler une somme plus faible chaque mois. Pour les développeurs, c’est tout aussi intéressant : ces derniers pourront conserver la logique économique d’un abonnement longue durée, tout en réduisant la barrière d’entrée pour les clients.

Le piège se trouve précisément dans cet équilibre. Selon Apple, les utilisateurs pourront bien annuler leur abonnement à tout moment, mais cette annulation empêchera seulement le renouvellement une fois les paiements prévus terminés. Autrement dit, résilier ne permettra pas d’échapper aux mensualités restantes si l’engagement de douze mois a déjà été accepté, comme avec votre forfait mobile ou votre contrat d’assurance.