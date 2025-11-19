Dans un communiqué, Klarna confirme que son option de paiement en plusieurs fois sera prochainement intégrée directement à Apple Pay en France. Une fois la fonctionnalité activée, les utilisateurs pourront choisir un paiement fractionné au moment de valider un achat, sans créer de compte supplémentaire ni ouvrir d’application tierce. Tout se fera depuis l’iPhone, dans l’interface habituelle d’Apple Pay.

Cette annonce marque un tournant majeur. Apple avait lancé son propre service Apple Pay Later aux États-Unis en 2023, avant de l’abandonner dès 2024. Le partenariat avec Klarna représente donc une nouvelle stratégie : celle de s’appuyer sur des acteurs déjà établis plutôt que de proposer une solution maison. Avec Klarna déjà très implanté dans l’e-commerce français, l’intégration à Apple Pay pourrait toucher immédiatement un large public.

En pratique, ce système permettra de lisser des achats importants, tout en conservant la fluidité d’Apple Pay. Et pour Klarna, c’est une occasion d’étendre encore son influence dans le paiement mobile, en profitant de l’écosystème Apple.