Apple s’apprête à activer une nouvelle option de paiement qui pourrait bien bousculer vos habitudes et faciliter vos achats importants en ligne, comme en magasin.
Apple Pay est aujourd'hui un réflexe pour des millions de consommateurs en France. Le paiement mobile a mis du temps à s'installer dans les habitudes des Français, mais aujourd'hui payer son café, sa baguette ou ses courses de la semaine avec son iPhone est un geste banal pour bon nombre d'entre nous. Apple va donc profiter de cet élan pour lancer prochainement un nouveau service en partenariat avec Klarna, qui va vous permettre de régler vos achats en plusieurs fois directement avec Apple Pay. Et oui, ça arrive aussi en France.
Le paiement en plusieurs fois via Apple Pay arrive en France
Dans un communiqué, Klarna confirme que son option de paiement en plusieurs fois sera prochainement intégrée directement à Apple Pay en France. Une fois la fonctionnalité activée, les utilisateurs pourront choisir un paiement fractionné au moment de valider un achat, sans créer de compte supplémentaire ni ouvrir d’application tierce. Tout se fera depuis l’iPhone, dans l’interface habituelle d’Apple Pay.
Cette annonce marque un tournant majeur. Apple avait lancé son propre service Apple Pay Later aux États-Unis en 2023, avant de l’abandonner dès 2024. Le partenariat avec Klarna représente donc une nouvelle stratégie : celle de s’appuyer sur des acteurs déjà établis plutôt que de proposer une solution maison. Avec Klarna déjà très implanté dans l’e-commerce français, l’intégration à Apple Pay pourrait toucher immédiatement un large public.
En pratique, ce système permettra de lisser des achats importants, tout en conservant la fluidité d’Apple Pay. Et pour Klarna, c’est une occasion d’étendre encore son influence dans le paiement mobile, en profitant de l’écosystème Apple.
Apple s'associe à des plateformes installées pour développer ses services
L’intégration d’un partenaire comme Klarna montre clairement la nouvelle orientation d’Apple. Au lieu de continuer à développer son propre service de paiements fractionnés, la marque privilégie une approche plus flexible et plus rapide à déployer. En Europe, où les règles financières sont strictes, ce choix semble aussi stratégique : externaliser le sujet à un acteur déjà conforme simplifie grandement le déploiement.
Pour les utilisateurs, cette évolution pourrait rendre Apple Pay plus attractif que jamais. L’ajout d’un paiement fractionné n’était jusqu’ici pas possible en France, ce qui laissait une place importante aux services concurrents. Avec Klarna intégré directement à Apple Pay, l’expérience devient bien plus fluide que les solutions existantes. Vous voyez un produit qui vous plait, vous payez en plusieurs fois avec Apple Pay directement en magasin, sans remplir de formulaire. Simple, pratique.
Apple Pay pourrait ainsi dépasser son rôle de simple moyen de paiement pour devenir une véritable plateforme financière, tout en préservant son ergonomie. Une transformation qui pourrait modifier durablement la manière dont les Français règlent leurs achats… en magasin comme en ligne.