Forcément, qui dit « plus de distance » dit « plus de risques », non ? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Le NFC Forum se veut rassurant : même à 20 millimètres, la technologie reste une communication en champ proche, bien plus sûre que le Bluetooth ou le Wi-Fi. Les données restent chiffrées et l'authentification par empreinte ou reconnaissance faciale sur nos téléphones ajoute une barrière de sécurité non négligeable.

Il n'empêche, l'idée qu'un petit malin puisse capter nos données à la volée dans une file d'attente a de quoi faire grincer des dents. Si le risque zéro n'existe pas, les protections actuelles, comme le plafond de 50 euros pour les paiements non authentifiés, restent un garde-fou. Pour les plus grosses dépenses, il faudra toujours sortir son code secret, même sans contact. Une petite contrainte qui, finalement, nous arrange bien.

La transition sera lente, car elle impose de changer à la fois les téléphones et les terminaux de paiement. Les rumeurs évoquent une arrivée sur l'iPhone 18 en 2026, mais rien n'est moins sûr. D'ici là, on a le temps de se faire à l'idée... ou de s'inquiéter un peu plus. Alors, cette avancée, géniale ou un brin angoissante ? À vous de juger.