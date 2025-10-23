Fini de jouer les contorsionnistes devant le terminal de paiement ! Une nouvelle norme NFC promet de quadrupler la distance de communication. Votre smartphone va bientôt payer votre café à quelques centimètres près, pour le meilleur... et peut-être pour le pire.
On l'a tous vécu. Ce moment de flottement où l'on colle frénétiquement son smartphone au terminal de paiement, sous le regard impatient de la file d'attente. Eh bien, réjouissez-vous, car cette petite gymnastique du poignet est bientôt de l'histoire ancienne. Le NFC Forum, ce consortium qui décide de la pluie et du beau temps pour nos puces sans contact, vient de lancer la certification d'une norme qui va changer la donne.
CR15 à la rescousse !
Cette spécification, baptisée « Release 15 » et abrégée en « CR15 », va faire passer la portée de la communication de 5 à 20 millimètres. Quatre fois plus ! De quoi payer ses courses sans même sortir complètement le téléphone de sa poche. Une perspective alléchante qui promet de rendre nos transactions plus simples, mais qui ne manque pas de piquant quand on pense à la sécurité.
Attention, ne vous précipitez pas pour essayer avec votre mobile actuel, ce serait peine perdue. Seuls les futurs appareils, équipés de puces flambant neuves, pourront prétendre à ce petit confort supplémentaire. Il va donc falloir faire preuve d'un peu de patience avant de frimer à la caisse.
Plus de confort, mais à quel prix ?
Alors, concrètement, qu'est-ce que ces 15 millimètres supplémentaires vont changer ? Au-delà du paiement, le NFC a une multitude d'utilisations déjà bien établies des portes de voiture aux badges d'accès en entreprise. Cette évolution profitera surtout aux appareils les plus compacts, comme les montres ou les bagues connectées, dont les petites antennes peinent parfois à se faire entendre. Avec cette portée étendue, plus d'excuses pour les transactions qui échouent. Le NFC Forum assure d'ailleurs que c'était l'une des demandes les plus insistantes des utilisateurs. Comme quoi, râler, ça paie parfois !
Forcément, qui dit « plus de distance » dit « plus de risques », non ? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Le NFC Forum se veut rassurant : même à 20 millimètres, la technologie reste une communication en champ proche, bien plus sûre que le Bluetooth ou le Wi-Fi. Les données restent chiffrées et l'authentification par empreinte ou reconnaissance faciale sur nos téléphones ajoute une barrière de sécurité non négligeable.
Il n'empêche, l'idée qu'un petit malin puisse capter nos données à la volée dans une file d'attente a de quoi faire grincer des dents. Si le risque zéro n'existe pas, les protections actuelles, comme le plafond de 50 euros pour les paiements non authentifiés, restent un garde-fou. Pour les plus grosses dépenses, il faudra toujours sortir son code secret, même sans contact. Une petite contrainte qui, finalement, nous arrange bien.
La transition sera lente, car elle impose de changer à la fois les téléphones et les terminaux de paiement. Les rumeurs évoquent une arrivée sur l'iPhone 18 en 2026, mais rien n'est moins sûr. D'ici là, on a le temps de se faire à l'idée... ou de s'inquiéter un peu plus. Alors, cette avancée, géniale ou un brin angoissante ? À vous de juger.