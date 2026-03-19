Apple pourrait bientôt étendre AppleCare One au marché européen. Ce nouvel abonnement permet de couvrir plusieurs appareils avec un seul forfait.
Apple avance discrètement ses pions en Europe. La firme vient d’enregistrer la marque AppleCare One auprès de l’office européen de la propriété intellectuelle, un signal souvent annonciateur d’un déploiement plus large. Lancée aux États-Unis en 2025, cette formule regroupe plusieurs appareils sous une seule couverture. Une approche qui pourrait simplifier la gestion des garanties pour les utilisateurs… et repositionner l’offre de services d’Apple sur le Vieux Continent.
AppleCare One : une offre pensée pour simplifier la protection de tous vos appareils
Déployé aux États-Unis en juillet 2025, AppleCare One repose sur une idée simple : remplacer les contrats individuels par un abonnement unique couvrant plusieurs produits Apple.
Le forfait débute à 19,99 dollars par mois et inclut jusqu’à trois appareils, avec la possibilité d’en ajouter d’autres pour un supplément mensuel. Il reprend les principaux avantages d’AppleCare+, comme les réparations en cas d’accident, le support prioritaire ou encore la prise en charge de la batterie.
L’un des points clés de cette offre réside dans sa flexibilité. Les utilisateurs peuvent ajouter ou retirer des appareils à tout moment, y compris des produits âgés de jusqu’à quatre ans, à condition qu’ils soient en bon état. Une évolution notable par rapport au délai habituel de 60 jours pour souscrire à AppleCare+.
Autre particularité : en cas de reprise d’un appareil via Apple, celui-ci est automatiquement remplacé dans le forfait par le nouveau produit.
Une arrivée en Europe encore incertaine, mais crédible
L’enregistrement de la marque AppleCare One en Europe ne constitue pas une confirmation officielle de lancement. Mais ce type de démarche précède souvent l’arrivée de nouveaux services sur le marché.
L’offre présente aussi des évolutions notables en matière de couverture. AppleCare One étend par exemple la protection contre le vol et la perte à l’iPad et à l’Apple Watch, alors que cette option était auparavant réservée à l’iPhone.
Apple met également en avant un argument économique : selon ses estimations, un utilisateur couvrant plusieurs appareils pourrait réaliser des économies par rapport à des abonnements séparés. Reste à savoir si cette logique tarifaire sera conservée en Europe, et si le prix sera peu ou prou le même en euros qu'en dollars.
Pour l’instant, le dossier a été accepté et transmis à un examinateur par l’organisme européen. Aucune date n’a été annoncée, mais ce type d’étape administrative suggère que le service pourrait, à terme, traverser l’Atlantique.