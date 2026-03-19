Déployé aux États-Unis en juillet 2025, AppleCare One repose sur une idée simple : remplacer les contrats individuels par un abonnement unique couvrant plusieurs produits Apple.

Le forfait débute à 19,99 dollars par mois et inclut jusqu’à trois appareils, avec la possibilité d’en ajouter d’autres pour un supplément mensuel. Il reprend les principaux avantages d’AppleCare+, comme les réparations en cas d’accident, le support prioritaire ou encore la prise en charge de la batterie.

L’un des points clés de cette offre réside dans sa flexibilité. Les utilisateurs peuvent ajouter ou retirer des appareils à tout moment, y compris des produits âgés de jusqu’à quatre ans, à condition qu’ils soient en bon état. Une évolution notable par rapport au délai habituel de 60 jours pour souscrire à AppleCare+.

Autre particularité : en cas de reprise d’un appareil via Apple, celui-ci est automatiquement remplacé dans le forfait par le nouveau produit.