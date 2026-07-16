Apple a mis à jour sa grille tarifaire AppleCare+ en France et aux États-Unis. Les iPad et la plupart des Mac voient leurs contrats grimper, tandis que l’iPhone échappe pour l’instant à cette nouvelle vague de hausses.
Après les augmentations déjà annoncées sur l’ensemble de sa gamme d’appareils, Apple s’attaque discrètement à un autre poste de dépense : l’extension de garantie AppleCare+. Une nouvelle grille tarifaire vient d’être publiée, touchant en particulier les iPad et les Mac, tandis qu’un seul produit voit son tarif baisser. De quoi rappeler que la pénurie de mémoire vive continue de se répercuter bien au-delà du simple prix d’achat des appareils.
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Des extensions de garantie plus chères pour les iPad et la plupart des Mac
En France, toute la gamme iPad voit son contrat AppleCare+ augmenter de 50 centimes par mois, et de 10 euros pour un paiement en une seule fois. L’iPad mini et l'iPad standard passent ainsi de 79 à 89 euros, tandis que l'iPad Pro 13 pouces équipé d’une puce M4 ou M5 grimpe de 179 à 189 euros.
Du côté des ordinateurs, la hausse se révèle plus marquée. Tous les contrats AppleCare+ pour Mac, à l’exception des anciens modèles Intel, prennent 5 euros de plus par an pour les formules reconductibles. Pour un paiement unique, le Mac mini se limite à une hausse de 10 euros, mais le reste de la gamme, MacBook Neo compris, voit son tarif grimper de 16 euros.
Seule bonne nouvelle de cette nouvelle grille : l’Apple Watch SE échappe à la tendance générale. Son contrat annuel baisse même légèrement, passant de 65 à 59 euros, une exception suffisamment rare pour être soulignée.
L’iPhone épargné pour l’instant, mais pour combien de temps ?
Contrairement aux iPad et aux Mac, l’iPhone ne figure pas dans cette nouvelle grille tarifaire. Apple avait toutefois déjà relevé le prix de l’AppleCare+ pour iPhone de 50 centimes début 2025, et rien n’exclut un nouvel ajustement à l’occasion du lancement des iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Ultra en septembre prochain. On peut même s’attendre à une hausse, si la marque se décide à répercuter l’augmentation des composants sur la facture de ses consommateurs.
Cette révision des tarifs AppleCare+ fait directement écho aux hausses déjà appliquées sur l’ensemble des iPad et des Mac ces dernières semaines, elles-mêmes justifiées par la pénurie mondiale de mémoire vive et la flambée des coûts de composants. Apple n’a pas modifié le tarif de son abonnement AppleCare One, lancé l’an dernier et facturé 19,99 dollars par mois pour couvrir jusqu’à trois appareils.
Apple ne revoit que rarement cette grille tarifaire dans son ensemble, mais lorsque c’est le cas, les hausses ont tendance à s’étendre progressivement à d’autres catégories de produits.
L'’iPhone reste donc le grand absent de cette vague, mais sûrement pas pour longtemps : entre la pénurie de mémoire qui n’en finit pas et l'iPhone 18 qui pointe déjà à l’horizon de septembre, la question n’est plus de savoir si son tour viendra, mais quand.