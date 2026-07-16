En France, toute la gamme iPad voit son contrat AppleCare+ augmenter de 50 centimes par mois, et de 10 euros pour un paiement en une seule fois. L’iPad mini et l'iPad standard passent ainsi de 79 à 89 euros, tandis que l'iPad Pro 13 pouces équipé d’une puce M4 ou M5 grimpe de 179 à 189 euros.

Du côté des ordinateurs, la hausse se révèle plus marquée. Tous les contrats AppleCare+ pour Mac, à l’exception des anciens modèles Intel, prennent 5 euros de plus par an pour les formules reconductibles. Pour un paiement unique, le Mac mini se limite à une hausse de 10 euros, mais le reste de la gamme, MacBook Neo compris, voit son tarif grimper de 16 euros.

Seule bonne nouvelle de cette nouvelle grille : l’Apple Watch SE échappe à la tendance générale. Son contrat annuel baisse même légèrement, passant de 65 à 59 euros, une exception suffisamment rare pour être soulignée.