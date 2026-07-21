De nouvelles chaînes de code repérées dans la quatrième bêta d’iOS 27 font explicitement référence à plusieurs batteries au sein d’un même iPhone. Une architecture qu’aucun modèle actuel ne possède, mais qui correspondrait parfaitement à un iPhone pliable.
Apple vient de publier la quatrième bêta développeur d’iOS 27, et c’est une fois de plus au cœur du code que se cache un indice important sur le futur de l’iPhone. Loin des nouveautés visibles habituellement mises en avant, ce sont quelques lignes discrètes concernant la gestion de la batterie qui viennent alimenter un peu plus les attentes autour du futur iPhone pliable, surnommé iPhone Ultra dans les rumeurs.
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
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Des formulations qui n’existent sur aucun iPhone actuel
Les nouvelles chaînes de texte repérées dans le code par MacWorld évoquent explicitement un iPhone doté de plusieurs batteries internes, aux côtés des formulations classiques déjà utilisées pour les modèles à batterie unique. L’une d’elles indique que « les batteries de cet iPhone fonctionnent normalement », tandis qu’une autre précise que « l'état des batteries de cet iPhone s'est considérablement dégradé ».
Le choix des mots interpelle. Plutôt que de continuer à évoquer une seule batterie, comme le fait chaque iPhone commercialisé à ce jour, Apple parle désormais explicitement des « batteries » d’un même appareil, allant jusqu’à mentionner un scénario où l'une d'elles pourrait ne pas être un composant Apple d'’origine.
Pris seul, ce détail pourrait sembler anodin. Mais aucun iPhone actuellement en vente ne pourrait déclencher ce type de message, chaque modèle ne contenant qu'une seule cellule. Une formulation au pluriel n’a donc de sens que si Apple développe activement un matériel reposant sur une architecture interne différente. Vous voyez où on veut en venir.
Un faisceau d’indices qui converge vers l’automne
Ce n’est pas la première fois que le code d’iOS trahit la préparation d’un iPhone pliable. La toute première bêta d'iOS 27 comportait déjà des références à la détection d’angle et à différents états de pliure, suggérant qu’Apple prépare la prise en charge d'un écran flexible. La firme a par ailleurs encouragé les développeurs à adapter leurs applications à des tailles d’écran multiples.
Ces éléments logiciels rejoignent des rapports de la chaîne d’approvisionnement, qui évoquent de longue date un système à double cellule pour ce premier iPhone pliable, une solution technique déjà largement répandue chez les smartphones pliants au format livre, qui répartissent généralement la batterie de part et d’autre de la charnière pour optimiser l’espace interne disponible.
Une référence dans le code ne garantit jamais qu’une fonctionnalité verra effectivement le jour. Mais combinée à l’accumulation d’indices similaires découverts dans iOS 27 et à la constance des informations issues de la chaîne de production, la tendance semble se confirmer un peu plus chaque semaine, à environ deux mois de l’annonce officielle attendue cet automne.