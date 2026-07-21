Les nouvelles chaînes de texte repérées dans le code par MacWorld évoquent explicitement un iPhone doté de plusieurs batteries internes, aux côtés des formulations classiques déjà utilisées pour les modèles à batterie unique. L’une d’elles indique que « les batteries de cet iPhone fonctionnent normalement », tandis qu’une autre précise que « l'état des batteries de cet iPhone s'est considérablement dégradé ».

Le choix des mots interpelle. Plutôt que de continuer à évoquer une seule batterie, comme le fait chaque iPhone commercialisé à ce jour, Apple parle désormais explicitement des « batteries » d’un même appareil, allant jusqu’à mentionner un scénario où l'une d'elles pourrait ne pas être un composant Apple d'’origine.

Pris seul, ce détail pourrait sembler anodin. Mais aucun iPhone actuellement en vente ne pourrait déclencher ce type de message, chaque modèle ne contenant qu'une seule cellule. Une formulation au pluriel n’a donc de sens que si Apple développe activement un matériel reposant sur une architecture interne différente. Vous voyez où on veut en venir.