Combien Apple réussira-t-il à vendre d'unités de son premier smartphone pliable iPhone Ultra, quand on sait qu'il devrait être commercialisé à au moins 2000 dollars la pièce ? Eh bien, le géant américain compte vendre des millions de cet appareil, comptant sûrement sur l'énorme base de fans que la marque compte à travers la planète.

Plus exactement, selon une information de Nikkei Asia, Apple aurait revu ses ambitions à la hausse pour ce téléphone. Originellement, la direction de l'entreprise tablait en effet sur des ventes de 7 à 8 millions d'unités. Mais d'après plusieurs sources, Apple aurait changé ses plans, et aurait demandé à ses fournisseurs à se préparer à produire pour 10 millions d'unités.