Apple n'est plus très loin de présenter son tout premier smartphone pliable, l'iPhone Ultra. Un modèle pour lequel la marque à la pomme croquée a révisé ses attentes à la hausse.
À la rentrée, le monde pourrait bien enfin découvrir le tout premier smartphone pliable développé par Apple, l'iPhone Ultra - et ce, de nombreuses années après tous les autres grands constructeurs du secteur. Ce smartphone devrait coûter un prix extrêmement élevé, raison pour laquelle Apple ne s'attend à submerger la planète avec lui. Mais tout de même, la firme de Cupertino a certaines ambitions, si l'on en croit cette nouvelle information.
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
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Apple augmente ses attentes pour son premier smartphone pliable
Combien Apple réussira-t-il à vendre d'unités de son premier smartphone pliable iPhone Ultra, quand on sait qu'il devrait être commercialisé à au moins 2000 dollars la pièce ? Eh bien, le géant américain compte vendre des millions de cet appareil, comptant sûrement sur l'énorme base de fans que la marque compte à travers la planète.
Plus exactement, selon une information de Nikkei Asia, Apple aurait revu ses ambitions à la hausse pour ce téléphone. Originellement, la direction de l'entreprise tablait en effet sur des ventes de 7 à 8 millions d'unités. Mais d'après plusieurs sources, Apple aurait changé ses plans, et aurait demandé à ses fournisseurs à se préparer à produire pour 10 millions d'unités.
Une commande pour 70 millions d'unités d'iPhone 18 Pro et Pro Max par ailleurs faite
Il est intéressant de noter qu'Apple revoit ses ambitions à la hausse, alors que justement, le secteur connaît un moment très difficile avec l'explosion des prix de la RAM, qui ont déjà poussé le fabricant à augmenter fortement le tarif de ses Macbook. L'iPhone Ultra échappera-t-il à ce phénomène ?
À noter qu'une autre information du même Nikkei Asia est intéressante à souligner. Apple aurait ainsi demandé à ses fournisseurs de se préparer à produire pour près de 70 millions d'unités pour ses futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, qui seront présentés à la prochaine rentrée. Apple aurait enfin aussi demandé à ses fournisseurs de garder certains composants des iPhone 17 pour les futurs iPhone 18.